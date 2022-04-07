土拓署沿岸災害研究鎖定26個高風險地點　擬未來五年推工程防水浸

受全球暖化影響，極端天氣及氣候變化下風暴潮和風浪，對沿岸較低窪或當風地點構成威脅。土木工程拓展署今日（7日）公布「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂──可行性研究」，當局識別本港26個較高風險的住宅地區，除了位處岸處的杏花邨、海怡半島及大埔三門仔新村，還有元朗中部及西北部沿岸低窪地區等。

土拓署表示，改善工程包括在沿岸位置加建或提高擋浪牆，在海岸位置後面的合適地點加設擋水設施以阻截海水湧入內陸，及在建築物前加設可拆卸式擋水板等，計劃於未來五年有序地推展。



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本港在2017年及2018年先後遭受超強颱風天鴿及山竹吹襲，引發的風暴潮及海浪，對部份沿岸地區帶來嚴重破壞。土拓署在2019年4月委聘艾奕康（AECOM）為顧問，展開《沿岸災害研究》，全面檢視本港沿岸較低窪及當風地點，分析在極端天氣下風暴潮及海浪對有關地區影響。

研究分析現有具潛在沿岸風險的海堤，在結構上它們大致能抵禦100年一遇的極端天氣，但考慮至2050年預測的極端天氣情況下，仍有三大潛在沿岸風險，包括有「越堤浪」導致沿岸海水淹浸及破壞海濱路面，以及低窪地區遭海水淹浸。

元朗市中心上榜 同屬高風險地區

研究鎖定26個本港較受潛在高風險影響的沿岸低窪或當風住宅地區，除以往風季較常「當災」的杏花邨、海怡半島、大澳、鯉魚門（馬環村、三家村）等，榜上有名還有堅尼地城，西營盤及上環；元朗中部低窪地區（大井圍、涌口漁民新村、山貝村、橫洲、元朗市中心）；元朗西北部沿岸低窪地區（沙橋村、虎草村、流浮山、坑口村、上白泥、下白泥）等。

研究建議於有關地區，分別加建或提高擋浪牆、海岸位置後面加設擋水設施，或在住戶建築物前加設可拆式擋水板。

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此外，現時政府相關部門已就應對極端天氣，在個別地區制訂預警系統及應變安排，包括通知受影響人士、開放臨時庇護中心、提供沙包及協助疏散等緊急應變措施。

由於推展相關改善措施，需要與持份者協調和處理所需的法定程序。土拓署預計研究建議的改善措施，可在5年內分階段推展，緩解已識別的現有住宅地區的沿岸風險。

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