「家農食品」再因大聲播音叫賣違例遭罰6000元　董事罰3500元

位於油麻地的連鎖蔬菜店「家農食品有限公司」涉使用揚聲器，持續大聲播放叫賣宣傳錄音，被環保署檢控。裁判官今日（14日）裁定，家農食品違反《噪音管制條例》，罰款6,000元，由於家農食品曾於2019年違噪音例，其公司董事被判罰款3,500元。



油麻地蔬果店林立，不少市民到油麻地購買蔬果；圖非涉事店舖。（資料圖片/張浩維攝）

環保署發言人表示，署方早前接獲市民投訴後，去年9月14日派員到油麻地新填地街與西貢街一帶進行突擊巡查，發現「家農食品有限公司」使用揚聲器持續大聲播放叫賣宣傳錄音，經評估後確認有關噪音對附近居民造成煩擾，遂按《噪音管制條例》向該公司及其董事提出檢控。該公司亦曾因該店於2019年違反相同罪行而被判罰款5,400元。

環保署：噪音對市民造成煩擾

觀塘裁判法院今日裁定，「家農食品有限公司」違反《噪音管制條例》，被判罰款6,000元。其公司的董事亦因該分店再次違規而須負上個人刑責，被判罰款3,500元。

署方補充，署方非常關注店鋪叫賣噪音對市民造成煩擾的情況，除加強日常巡查及對違規店鋪採取執法行動外，亦會與相關政府部門包括食物環境衞生署及警務處，在一些店鋪叫賣噪音黑點進行聯合行動。署方會繼續密切監察店鋪叫賣噪音的情況，並會重點針對屢次違規的店鋪持續進行執法行動，以改善各區的環境噪音問題。

署方提醒零售店鋪與商販負責人，不應為招徠顧客而在公眾地方大聲叫賣或播放宣傳錄音，以免影響附近居民。任何人如違反《噪音管制條例》，最高可被處罰款1萬元，而屢次違規店鋪的公司董事亦須負上個人刑責。