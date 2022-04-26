街坊驚見豪宅天台建「私人泳池」　專家揭真相：十分常見絕對安全

有居於啟德私人屋苑的街坊稱，近日驚見有人在屋苑天台築起「水池」，驟眼看似自建「私家泳池」。記者實地視察，「水池」不深，但範圍幾近覆蓋整個天台。

有專家拆解「天台水池」真相，指並非僭建水塘或泳池，而是常見的天台防水層測試，一般需時兩至三日，而且水深不高，是臨時性測試，涉及的重量不會對天台結構做成影響。有專家估計，由於今次測試使用「藍水」，故遠看與泳池十分相似。



啟德一個新屋苑內，有單位的私人天台出現「水池」，遠看如私家游泳池。（梁鵬威攝）

位於啟德的一個新落成屋苑內，有單位的私人天台出現「水池」，該「水池」面積龐大，遠看與游泳池相似。不過，當仔細觀察，卻發現「水池」僅用木板圍住，水深有限，而且附近更溢出藍水，用途成疑。

屬典型防水層測試

樓宇檢驗中心總監賴達明相信，該「水池」屬天台防水層測試，當懷疑天台漏水，令頂層天花出現滲漏時，均可使用「色水測試」。他解釋，「色水測試」一般會利用木板或膠板圍封天台部份範圍，以便在進行蓄水測試。而藍水則可方便觀察，當有漏水時，便能一目了然，較易追查，「色水測試」一般要蓄水約2至3日，屬臨時性測試。

他又指，有關測試很普遍，但大部份只用清水，而今次用到「色水」，估計希望結果更準確。他說，天台會有斜度，為免水會向流向某一邊，使「色水」不能覆蓋整個天台，故水量會較多，再加上今次使用藍水，令人感覺與泳池相似。

樓宇檢驗中心總監賴達明表示，有關測試十分普遍，除了藍水外，亦可使用其他顏色。（受訪者提供）

測量師強調絕對安全

此外，測量師學會前會長何鉅業亦指，相信相中是「色水測試」，因四圍只用木板圍住，而「池水」亦使用了色粉調配，與平日的測試相似。他強調，「色水測試」很常見，當懷疑天台或平台漏水，都會使用此方法檢查。

何鉅業亦指，測試用的「色水」不會對天台的結構構成影響，因水深一般只得55毫米至75毫米，最多亦只得約100毫米，而且測試較短期，一般需時2至3日，故不會構成永久性影響，強調「絕對安全」。