青年宿舍｜大埔PH2住戶收入較兩年前疫市增15％　2項目仍落成無期

政府十年前提出「青年宿舍」計劃，由政府全數資助非政府機構興建青年宿舍，惟至今僅推出7個項目，當中更只有位於大埔寶鄉街的青年宿舍已投入服務，僅提供80個宿位。

民政事務局回覆立法會議員質詢時表示，由青年協會營運的大埔青年宿舍，租戶平均年齡為25歲，月入18,435元，而平均資產則達116,704元，平均月薪較兩年前的數據「疫市」多2,000元，增幅達15％，資產更大增4.5萬元。



在七個青年宿舍項目中，只得青協的大埔墟的PH2項目落成。（青協圖片/資料圖片 ）

署理民政事務局局長陳積志回覆立法會議員書面質詢時指，暫時只有位於大埔寶鄉街、由香港青年協會營運的青年宿舍「PH2」在前年3月啟用，截止今年2月，共有90名青年現正或曾經入住該青年宿舍，約六成租戶由前年入住至今。

陳積志引述青協資料稱，租戶平均年齡約25歲，平均每月收入為18,435元，而平均資產則達116,704元。

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翻查青協兩年前的數據，當時的住客年齡中位數為25歲，平均收入約1.6萬元，平均資產則為7.1萬，意味住，該宿戶的住戶過去兩年，平均收入「疫市」上升2,000元，資產則增加約4.5萬元。

陳積志又稱，現時其餘六個項目，包括預料會在今年年底前完工、由保良局營運位於元朗馬田壆十八鄉路的青年宿舍，將提供1,680個宿位，宿位是七個項目中最多，另有三個項目將於2025年落成，包括青少年發展聯會的大角咀項目、女童軍總會在西九龍的項目，以及東華三院位於上環荷李活道的項目。餘下兩個由救世軍營運的灣仔世軍街，以及聖公會福利協會的元朗青山公路項目，落成日期仍未有定案。

他表示，每個項目的規模、樓宇設計和技術要求各有不同，涉及的規劃和土地程序亦各異，上環的項目座落在法定古蹟旁，需要進行更多評估和諮詢程序，強調民政局一直協助各非政府機構與有關的政府部門商討，解決各項目所面對的技術問題以加快項目的進度。他續指，會留意社會對青年宿舍的需求，並與有興趣的非政府機構協商，以期提供更多青年宿舍單位。