印尼漢庭上播錄音　圖向朋友證明有到庭旁聽　認藐視法庭囚8天

印尼漢兩年前在高院旁聽一宗販毒案時，涉用手機拍照及錄音，並即在庭上播放，法庭即通知警方及把他拘捕。印尼漢今(6日)在高等法院承認藐視法庭，並稱因朋友與案相關，受朋友所託到法庭旁聽，他知在法庭不能拍攝，但想向朋友證明他有到庭，遂用WhatsApp把照片及錄音傳給友人。法官指印尼漢把庭上資料傳送給與案相關人士，認為案情嚴重，判印尼漢入獄8天。



被告SUDEWO，57歲，印尼籍，持「行街紙」在港。庭上透露，他在港有三項案底，包括兩項偷竊。

庭上播放聆訊錄音

事發於2020年9月1日早上10時，高等法院第26號法庭正處理一宗販毒案，當時被告坐在公眾席旁聽。法庭書記等人在約10時20分聽到有人在庭上播放聆訊的錄音，懷疑有人偷錄，法官遂休庭。書記之後查看被告的電話，發現兩張在法院內拍攝照片和一段錄音，其中一張照片拍到販毒案的涉案人。有關照片及錄音更透過WhatsApp傳送給他人。

受朋友所託到庭旁聽

被告被帶返警署進行錄影會面時稱，他並不認識販毒案的被告，他是受一名友人委託來旁聽，友人與涉及該販毒案的被告有關連。被告又稱他知道在法庭內不可以拍照，但為向友人證明他在場，遂拍照並傳送給對方。警方在被告的電話發現該兩張照片，但錄音和相關WhatsApp通訊紀錄則未能起回。

被告今日未有律師代表，他向法官呈上信件，表示已深感後悔並道歉。

資料傳予與案相關人士屬嚴重

法官判刑時指，事發時雖沒有陪審團，但被告把照片和錄音傳送給與案相關人士，不能得悉接收的人會如何使用，認為事件嚴重，妨礙司法工作，且被告知悉不可在法庭內拍攝仍故意做出相關行為。考慮他承認藐視法庭的責任，判他監禁8天，並需支付律政司訟費500元。

案件編號：HCMP 1263/2021