校園天地｜九龍靈光小學品格教育

九龍靈光小學的學生樸實謙厚，一向獲外界讚許。我們一直以「敬神愛人」的精神服侍社區，並以為社會培育良才為己任，因此除知識的傳授外，特別著重品德的培育。（內容由九龍靈光小學提供）



大家都在替夾公仔的同學緊張。（九龍靈光小學提供）

本校今學年透過兩大計劃，以不同角度作切入點，提升學生對品德的注重，還特設「夾公仔機」讓同學玩玩「夾公仔」。同學們提起十二分精神，努力收集老師給他們蓋的印，當聽到老師宣讀自己名字時更是雀躍萬分！

這兩大計劃分別是「『抓』出好品格獎勵計劃」及「樂諾Smart Kids晉級挑戰計劃」。

I. 「抓」出好品格獎勵計劃

此計劃是希望透過校本活動，推行品格教育和價值教育，提升學生的好品格，實踐積極、禮貌、守規和關懷的好行為。

學期初，每名學生都獲發一本小冊子，而每位老師均有隨身印章，老師以蓋印章作為給予學生好行為的獎勵。獎勵好行為時，老師會在學生的小冊子上蓋印。每個月，每班有最多五名學生可於特定時間內「夾公仔」。

我們定下每月主題，讓學生能有明確的目標：

9月：積極挑戰自我

10月：禮貌

11月：守規

12月-1月：關懷他人

2月-3月禮貌

4月-5月：守規

6月：關懷他人

II. 樂諾Smart Kids晉級挑戰計劃

此計劃以「積極學習常守規、學會欣賞同理心」為本年度的品格教育重點，鼓勵學生努力實踐「積極、守規、欣賞、同理心」的品格。

老師們會觀察學生課堂表現、學習態度和行為表現，再共同選出積極之星，獲選的同學便可於特定時間內「夾公仔」。 而除了「夾公仔」外還有其他形式的獎勵，包括扭蛋、AR/VR遊學團及乘坐開篷巴士遊覽香港。

此計劃分為四部分：

Ａ. 選舉積極之星

跟「『抓』出好品格獎勵計劃」一樣，我們定下每月主題，讓學生同樣能有明確的目標：

9月：舉手回答問題

10月：交齊功課、帶齊課本

11月-12月：完成各科的網上練習

1月-2月：認真做功課或回答問題

3月：考試成績進步

4月-5月：交齊功課、帶齊課本

6月：總結成績及各方面表現

Ｂ. 獎勵積極之班

在各項活動中表現優良的班級會獲發一個扭蛋圖案，並張貼在課室壁報上，每學期總結一次，達到一定數目的便獲獎勵。獲得扭蛋圖案最多的班級，班內每名同學都可玩扭蛋機，扭出屬於自己的有趣的玩具。

下面兩部分將於下學期進行：

C. AR/VR遊學團 (小五至六)

本校於本學年舉辦「樂諾Smart Kids晉級挑戰計劃」，藉此獎勵能努力實踐「積極、守規、欣賞、同理心」品格的學生。如學生在第一學期考試成績及操行均表現優良，便有機會參加這個遊學團，且費用全免，由本校「One Accord 慈善基金」全數資助。

活動內容如下：

1. 以VR及AR技術瀏覽北京圓明園、十二生肖獸首銅像、北京具代表性的建築物和北京萬里長城；

2. 透過平板電腦觀賞北京故宮博物館的360度虛擬導覽；

3. 介紹三款北京的特色零食，學生可獲得零食包作為活動紀念品；

4. 學生製作萬里長城的立體紙模型，將各自的長城模型組合成一條完整的圍牆。

D. 全年大獎：開篷巴士遊學團(小三至六)

學生全年在「『抓』出好品格獎勵計劃」中獲獎次數最多，及全年在「樂諾Smart Kids晉級挑戰計劃」獲獎次數最多，以及操行優良，便有機會獲得這項全年大獎。

獲獎學生可乘坐開篷巴士遊覽香港南部，一邊欣賞沿岸的壯麗景色，一邊聽有趣的歷史文化及地道小故事。在旅程中盡覽香港景色，包括維多利亞港、大潭水壩、赤柱、淺水灣和深水灣。最後乘搭傳統特色舢舨船遊覽香港仔避風塘，感受昔日漁港風情。

九龍靈光小學以「敬神愛人」的精神，定意為社會培育良才，貢獻社會。

（內容由九龍靈光小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。