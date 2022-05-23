網媒記者旺角街頭不斷重提七警等案　裁擾亂秩序罪成　判囚1個月

綽號「軍火佬」的網媒男記者涉嫌在旺角街站粗口罵警，又不斷提及「七警」及朱經緯等案被控，案件今(23日)在西九龍法院裁決，裁判官鄭念慈指被告在公眾地方不斷提這些案件，必然是想惹起仇警情緒，意圖破壞社會安寧，裁定他擾亂秩罪成，判入獄1個月。



只有擾亂秩序1罪被裁罪成

被告胡家輝（45歲，運輸工人），被裁定擾亂秩序罪成，指他於2021年4月15日，在旺角西洋菜南街與豉油街交界，在公眾地方作喧鬧行為，胡原本亦被控阻差及拒絕服從警員命令等2罪，這兩罪均被裁定罪名不成立。

大叫後引來數十途人圍觀

案發當日為《國家安全教育日》，已解散的學生組織「賢學思政」在旺角設街站，胡在現場拍攝，有警察到場用橙色膠帶圍住設立街站的人士，並稱若不離開會直接發傳票，胡大叫：「封大啲啦。」又提及「龍和道打人嗰7警」及反問朱經緯係咪警察等，引來數十名途人圍觀。

官指胡的聲浪及態度易激起現場人士情緒

裁判官鄭念慈裁決時指，警員只是到來維持秩序，未有作出不當行為，胡說話時聲浪大兼態度囂張，又語帶挑釁性地質問警員，更在10分鐘內多次提到「七警打人」、朱經緯案及警員盜竊等引人注意，呈堂片段可見，當日有40至50名人士在場圍觀，即使他們一早已在場，基於胡的聲浪及態度，必然勾起在場人士想起警員過往的不當行為，激起仇警情緒，故裁定胡擾亂秩序罪成。

無阻警拍攝亦有轉身離開

鄭官又指，當時有警員在拍攝，但胡並沒有阻礙拍攝，在場警員叫他「冷靜」後，胡在約1分鐘後便轉身離開，之後亦顯得「無咁激動」，故裁定他另外兩罪均不成立。

鄭官判刑時指，考慮本案在下午時分的鬧市發生，現場多人聚集，胡的行為持續10分鐘，判胡入獄1個月。

案件編號：WKCC 4118/2021