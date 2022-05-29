97%參加檢查學童患脊骨問題　較疫前增兩成　或致手腳麻痹等痛症

本港疫情肆虐兩年，學校曾幾度停課，學童長期在家上網課，容易因坐姿不良而導致脊骨出問題。兒童脊科基金今日（29日）公布，今年1月至3月舉辦「兒童脊科義診」計劃為326名學童進行檢查，發現97%學童有不同程度的脊骨問題，比2019年疫情前上升近2成，最終會導致學童出現手腳麻痹、胸口痛、腰背痛等痛症。

兒童脊科基金榮譽顧問脊醫孫龍建議家長每半年帶兒童檢查脊骨一次，以及養成良好的護脊習慣，包括每30至40分鐘做伸展運動或護脊操、每天規定使用電子產品的時間，避免傷害脊骨神經健康，影響兒童的日常生活。



兒童脊科基金今年1月至3月舉辦「兒童脊科義診」計劃為326名學童進行檢查，發現97%學童有不同程度的脊骨問題。（兒童脊科基金Facebook截圖）

兒童脊科基金比較2019年、2021年及今年的調查所得的數據，發現學童的脊骨問題比2019年更為嚴重。兒童脊科基金榮譽顧問脊醫谷德俊表示，調查發現，2019年有78.95%學童出現脊骨問題。而今年，更有高達96.93%的學童出現脊骨問題，增幅接近兩成。

除寒背和頭部前傾問題外，學童患脊骨側彎問題亦增至44.79%。（兒童脊科基金Facebook圖片）

不良姿勢上網課及少運動致脊骨問題

谷德俊指出，學童在疫情下使用電子產品的情況大增，每天使用電子產品多於三小時的人數比例由2019年的5.49%大幅上升至今年的31.82%，相信學童因以不良姿勢上網課及缺乏運動而出現脊骨問題。除寒背和頭部前傾問題外，學童患脊骨側彎問題亦增至44.79%。

谷德俊表示，脊骨問題即身體處於不平衡的狀態及出現脊骨錯位，有機會干擾或刺激脊骨神經，影響神經訊息的傳遞及整個身體的功能，從而導致頸膊頭、胸口痛、腰背痛、手腳麻痹等痛症，目前受痛症困擾的學童人數更持續上升。

逾九成幼稚園生出現脊骨問題 7.27%出現手腳麻痹

孫龍表示，脊骨問題更出現低齡化的現象，今年接受檢查的幼稚園生逾九成出現脊骨問題。而且患痛症的幼稚園生比例升近一成，逾7.27%幼稚園生出現手腳麻痹。

孫提醒，學童如無故哭泣、尿床、食慾不振、專注力不足、容易疲倦及抵抗力弱等，可能是脊骨錯位出現的警號。他建議兒童每半年檢查脊骨一次、每30至40分鐘做伸展運動或護脊操、每天規定使用電子產品的時間，以培養護脊習慣。

兒童脊科基金榮譽顧問脊醫唐右天表示，脊骨神經健康會影響學童的成長、生活、學習及運動表現。學童如出現脊骨錯位，應及早接受脊骨調整。

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