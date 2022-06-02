兩積犯稱無錢搶女工金鏈　致女工頭骨骨折兼腦受創亡　認誤殺候判

兩名案底累累的無業漢，剛出獄後無錢，見到一名在大快活工作的女廚工，並尾隨她及搶去其金鏈，即時變賣套現分贓。惟女工被劫時受傷，其子更見她吐血及後腦流血，留院5天後死亡，驗屍報告指她頭骨骨折腦部受創。兩名無業漢事後被捕，其中一人稱因無錢買冰毒時，見到女工戴金鏈起犯案之心，二人今(2日)在高等法院承認誤殺罪，法官把案押後至6月9日判刑。



兩名被告均有黑社會背景

被告陳麗明(58歲)和羅健強(59歲)，無業。控方透露，兩名被告均有黑社會背景，首被告有17次出庭紀錄，涉及27罪；次被告有19次出庭紀錄，涉及36罪，兩人分別於2019年8月和5月出獄。

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練回家吐血兼後腦流血

案情指，死者練麗芳(55歲)於2020年5月24日早上約10時，離家前往長沙灣宇晴軒的餐廳工作。她於11時左右到達後，同事見到她靠著牆，手按著頭，口罩染血，左耳背有割傷。後來練返家休息，其子見練吐血和後腦流血感不安報警。

驗屍報告指練頭骨骨折腦部受創

練被送至醫院診治時，兒子發現練的金鏈不翼而飛。同時，檢查顯示練的腦幹出血，她最終於同月29日不治。 驗屍報告指，練的死因為腦部受創和支氣管性肺炎，而其頭骨骨折、蛛網膜下出血等可以致命。而其傷勢或被硬物所傷，包括跌倒時撞到地面引致。

首被告稱無錢買冰毒

警方翻看附近的閉路電視片段，發現兩被告在基隆街開始尾隨練。兩被告同月30日被捕，首被告在錄影會面稱，因沒有錢買冰毒，遂約次被告並問他是否有錢。兩人在深水埗見面時，首被告看到帶著金鏈的練，遂尾隨練至長沙灣蔬菜批發市場，首被告突搶她的金鏈，然後跑入市場。他稍後再見到次被告，兩人離開，並到珠寶店以12,400元變賣金鏈，他把其中2000元給了次被告。

次被告稱因害怕未向練施援手

次被告在錄影會面指，他16歲起已認識首被告，當日首被告問他索錢不果，突稱練會有錢，他以為練欠首被告錢，便跟著尾隨練，惟首被告下手時他不想參與，但他見到練跌倒在地求助時，他因害怕亦未有施以援手。

案件編號：HCCC170/2021