大快活女工劫殺案│案發現場人煙罕至　途經夫婦憂心：值錢嘢唔戴

長沙灣上周日(24日)發生一宗扑頭劫殺事件，一名55歲大快活女廚房工，早上10時上班途經長沙灣蔬菜批發市場時，遭扑頭搶去金鏈，返公司告假後在家中昏迷送院，延至昨日證實不治。 記者今日（31日）重返案發市場附近，早上時份附近人煙罕至，人流非常疏少。有偶爾途經上址的老婦表示，得悉新聞後經過亦不會戴貴重物品，直言：「乜都唔戴，值錢嘅嘢都唔夠膽戴。」

批發市場位置入口，有至少3部閉路電視拍攝。（陳諾希攝）

記者今早重返長沙灣蔬菜批發市場，早上10時許荔枝角道人流相對較少，5分鐘內僅得兩名途人經過現場，馬路亦未見車輛駛經。而批發市場位置入口，則有至少3部閉路電視拍攝，有場內檔主表示，早上9時至10時許為工作繁忙時段，事發當日亦未有為意是否有可疑事件發生。

途經上址的老夫婦表示，以往間中會經過街道，附近人流一向較稀少。他們指昨日看新聞得悉事件，坦言對事件感到憂心，倘若遇上搶劫亦無力反抗，現時已脫下身上的貴重飾物，「乜都唔戴」﹑「值錢嘅嘢都唔夠膽戴」。

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上周日（24日）55歲大快活女廚房工練麗芬，早上10時上班途中，經過長沙灣蔬菜批發市場時，遭兩名男子扑頭搶去價值約一萬元的金鏈，女工回到上班地點後感到不適，遂告假回家，及後在家中昏迷送院，昨日（29日）證實不治。昨日凌晨警方拘捕2名分別56歲姓陳及57歲姓羅男子，並檢獲疑犯行兇時所穿衣物及一些橙色口罩，案件列作列「謀殺」及「行劫」案處理。