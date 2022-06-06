疫情．6.6｜增543宗創個半月新高　拒交覆檢樣本或執法

本港新冠肺炎疫情持續升温，新增543確診個案，是第五波疫情回落後，創4月22的574宗後新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，所有快速測試呈報陽性個案，都需要接受核酸覆檢，防疫中心已就本月3日呈報的300宗快測陽性個案安排覆檢，有225確認陽性，其餘25%呈陰性，並有人拒交樣本。



另外，昨日接獲學校呈報快測個案已佔204宗，創下紀錄。個案涉及147間學校，部分學校需停課數天至一星期，包括有12名學生確診的九龍塘方方樂趣英文小學，其中3班須停課一周。



昨日疫情新聞總覽：

▼6月6日強制檢測通告▼



【23:40】本港新冠病毒確診人數連日重上500宗高位，食物及衞生局今晚（6日）公布最新強制檢測名單，有41個指明地方上榜，除了太古城智星閣、紅磡海逸豪園21座、觀塘華峯園等私人住宅上榜外，屬住宿學校、早前有4名宿生確診的馬鞍山香港李寶椿聯合世界書院亦榜上有名。通告列出，曾於5月31日至6月6日曾到強檢名單歲所超過兩小時的人士，必須在明日或後日（7日或8日）前往進行核酸檢測。



另外，昨日新增45幢確診大廈，香港大學賽馬會第三學生村四幢住宿學院全部上榜，朗區尚悅．嶺2座及將軍澳Savannah 5A 座亦榜上有名。

▼6月3日．中環Café Crêpe、金鐘太古廣場Triple O's如常營業▼



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【22:35】衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，本港再增懷疑帶有Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系源頭不明個案，其中一宗涉及中環威靈頓街Café Crêpe的員工。該餐廳日前列入強檢名單，《香港01》當時到訪時仍照常營業。

不過餐廳負責人今晚接受訪問時透露，在記者到訪之前，一直未知被納入強檢名單，衞生署從未通知她，而且之後數天亦無法聯絡該署，直到今日才成功找到職員。她表示，店舖身為「主角」，卻未接獲任何通知，需透過新聞報道才知情，坦言如早知有變種病毒患者光顧，必定會先關門清潔，「唔係我哋唔做良心人，而係政府害我哋！」

我哋係主角，點解睇新聞先知？如一早知情，會即時關門消毒。我唔想害人啊......唔係我哋唔做良心人，係政府害我哋！ Café Crêpe負責人林小姐

【22:12】近日疫情有反彈跡象，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（6日）在疫情記者會上指出，疫情高峰至今已隔兩至三個月，確診康復者的免疫力陸續下降。她指有至少兩個案感染過變異病毒株Omicron分支BA.2.2，三個月後再中另一分支BA.2.12.1。

呼吸道系統專家梁子超認同Omicron有二次感染可能性，隨着時間免疫力漸漸減弱；而呼吸系統疾病與其他病症不同，潛伏期短，不似其他病狀有足夠時間喚醒免疫細胞。不過由於現時社區仍有BA.2.2病毒傳播，具有一定程度群體免疫，重新感染比例不大。

港大醫學院編製的即時個案有效繁殖率最新升至1.4838，即代表一名患者傳給約1.5個人，且形持續上升。（港大醫學院網頁圖片）

【20:51】在港迄立近30年、過往受自由行旅客歡迎的優之良品，疑似全線結業。今日（6日）網上流傳優之良品結業，《香港01》記者晚上於其營業時間，致電多間分店電話，大部份均未能接通，當中部份顯示為無效號碼；即使成功接通，但亦無人接聽。

記者大約晚上8時到達位於荃灣街市街的分店，雖然仍是營業時間，但發現已落閘，門外並無張貼任何告示，未知是否已結業，該店的燈牌仍然亮起；東鐵沙田站分店同樣已無營業，貨架更已清空。

▼6月6日．優之良品疑全線結業▼



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【17:20】政府表示，屯門區、大埔區、離島區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，故將在相關地點派發共20萬快速抗原測試包，供他們自行檢測，包括東涌映灣園、藍天海岸、海堤灣畔，以及大埔富亨邨、富善邨等。

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【17:00】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明顯見到拒交樣本數字上升，若果見到報假訊息，可採取法律行動，強調有需要時就會交由警方跟進。

【16:45】酒吧群組續爆，LINQ再增15宗確診，累計增至93宗。Shuffle新增16個確診案，其中14人為客人，2人為員工，現6員工及79客人確診，分別為38男47女，年齡介乎18至48歲。

【16:40】再爆學校群組，呈報逾204宗確診，涉147間學校，最少4班要停課。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於人數太多，仍與學校了解中，部分需停課幾天，其中較多的為九龍塘方方樂趣英文小學，有12個案，影響到4班學生 ，暫見到集中在3班中，希望不用全校停課。她不認為學校確診數字高了就簡單代表學交出爆發，反而認為由於學校師生日日都要做快測，其實學校數字，可視為社區感染情況的預告。

▼6月6日．九龍塘方方樂趣英文小學爆疫▼



【16:35】本港昨日新增543宗確診個案，有市民拒絶作覆檢。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，6月3日快測陽性的300宗陽性呈報，經過核酸覆查，有225宗為陽性、其他75宗是陰性或拒絕交樣本，籲市民留意，所有網上呈報陽性個案，我們全部都 會覆查，市民要留意手機訊息，合約承辦商會打電話，回收樣本。

【14:42】本港第五波疫情放緩，早前有多間社區疫苗接種中心關閉。據《香港01》取得的兩張相片，可見到教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心於營運最後一天，近40名工作人員除口罩大合照。有專家指，即使當處已結束運作，不是公眾地方，但情況亦不理想，認為政府場所應該以身作則。

政府發言人回覆《香港01》指，有關照片是在該中心關閉後拍攝，而當時工作人員在合照時短暫除下口罩，並已於合照後戴回口罩，會提醒所有社區疫苗接種中心的工作人員，不論任何時候在中心均須保持高度警覺，嚴守各項防疫指引。

涉事社區疫苗接種中心承運的醫療機構尚至醫療集團回覆指，相關照片在閉館當日完成工作後，待全部市民離開後拍下團隊照片作留念，坦誠有不足之處，對有可能引發公眾觀感疑慮，表示歉意，將會與有關方面緊密聯繫，全力配合調查。

【15:06】香港中華煤氣擬於今年8月起加價，加幅4.4%。香港中華煤氣今（6日）舉行股東周年大會，常務董事暨執行董事黃維義表示，公司每次提出收費調整均經慎重考慮，去年已因疫情及經濟民生考量，主動延期一年，「依家市道變好，疫情緩和，出嚟食飯都開心啲」，故遂重提加價，以應對不斷增加的營運成本；執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明則指，客戶承擔能力是調整收費時最大考慮，形容今次加幅尚算溫和。

▼6月2日 中環酒吧LinQ爆疫▼



【12:53】近日疫情數字反彈，全國政協委員、食物及衞生局前局長高永文昨日（5日）出席活動時，建議政府考慮採用比較「有想像力的方法」推行全民檢測。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（6日）於電台節目表示，如本港只做一次全民強檢，是不會做到絕對零感染狀況；至於全民快測，現時每日有10至20%市民都習慣自己做，並反問全民強檢能額外得到甚麼好處。

港大感染及傳染病中心總監何栢良反問全民強檢能額外得到甚麼好處。（資料圖片）

【12:17】「疫苗到戶接種服務」於今年4月下旬推出，公務員事務局局長聶德權表示，已為近1.8萬人接種疫苗，現時接獲的查詢已減少，另有逾2.7萬人透過熱線中心登記服務，熱線中心另已聯絡約19萬名市民，包括領取社署津貼而未曾接種疫苗的市民和經香港社會服務聯會轉介人士，協助登記接種疫苗。

「疫苗到戶接種服務」電話查詢熱線：5688 5234

「疫苗到戶接種服務」服務登記網站：按此

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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【11:34】近日本港天氣陰晴不定，天文台更料未來一周亦將有大雨。天文台今早（6日）約11時發出特別天氣提示，指位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕。根據天文台兩小時降雨預報，雷雨區料將於下午近1時殺到，半小時累計雨量或逾10毫米，而天水圍等新界西地區料將大雨。

【08:05】太古城翠湖臺鄱陽閣昨日圍封強檢，行動今早（6日）完成，沒有發現陽性檢測個案。自今日上午約7時起，太古城翠湖臺鄱陽閣內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」，其間450名身處「受限區域」內的人士接受檢測。

▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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▼6月5日．淺水灣一帶豪宅及 珀麗灣污水呈陽性▼



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【08:00】新冠疫情下航空業大肅條，過往為「天之驕子」的機師亦失業，一名前港龍機師曾在社交媒體分享轉職九巴車長的經歷。近日九巴受訪時透露，現時仍有約10名前機師擔任車長，並指車長的學歷較往高，從前持有學士學位的只佔非常少數，但去年每10位入職車長，就有一人有大學或上學歷。

九巴亦指，經濟情況會影響招聘，部份人從未打算進入巴士業，卻在機緣巧合下，視之為長遠目標。九巴助理車務總監（西部）楊晉瑋於大學主修酒店管理，畢業時適逢金融海嘯，酒店業慘淡，之後偶然知悉九巴聘請車務督察決定應徵，結果一試就渡過了14年，由前線員工，晉升至主要行政人員，管理巴士營運。九巴指車長、督察等職位可視為「踏腳石」，員工可透過內部轉職，晉升至其他職位，楊晉瑋並非孤例。

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【07:30】新冠疫情肆虐近兩年半，限聚令、口罩令、勤洗手等已成為日常生活的一部份，醫院、學校及安老院舍等亦引入嚴格感染控制措施，由香港大學微生物學系講座教授袁國勇領導的一項最新研究發現，相關措施不但有助抗疫，亦可減少由包膜細菌如甲型化膿鏈球菌、肺炎鏈球菌等引起的社區發病之敗血病，市民抗生素用量顯著減少。

根據該個已在醫學期刊《Antibiotics》刊登的研究結果。研究團隊認為，當冬季新冠病毒或流感高峰期，有需要維持預防感染控制措施，全民戴口罩亦尤為重要，相信亦有助減少抗生素消耗，籍此降低抗藥性細菌流行。

【07:00】第五波疫情期間爆發後，公立醫院、安老院停止家屬探訪，不少彌留之際病人未能與家人見最後一面。養和醫院長者醫健主任老人科專科醫生梁萬福表示，病人及家屬不想再「吊住條命」，寧願簽署「不作心肺復甦法文件」和「預設醫療指示」，不再接受維持生命的治療，選擇在家中度過人生最後時光，他指查詢在家離世比疫情前多一倍。

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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▼6月3日中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼6月1日起強制檢測公告▼



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▼6月2日．有顧客到旅行社查詢▼



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▼6月3日．赤柱舉行辦「赤柱龍舟賀端陽」活動▼



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▼沙頭角禁區沙頭角墟6月3日開放儀式▼

