團體籲關注高齡海嘯　建議仿效外國推行「時間銀行」以義工換服務

為了解高齡海嘯影響，九龍婦女聯會於1月時進行了一項研究，訪問了45位過去一年曾擔任照顧者的市民，發現照顧者不論在健康、社交及經濟上均面對沉重壓力，當中過半受訪者有抑鬱的傾向，更其中一位受訪者表示曾有輕生的念頭。



聯會呼籲政府重視高齡海嘯的來臨，又提倡推行「時間銀行」，以良性循環型式，吸引較年輕長者做義工照顧長者換取分時，並於日後需養老服務時用分時換取照顧服務。



有逾半受訪照顧者出現抑鬱傾向

九龍婦女聯會於1月時訪問了45位照顧者，當中七成半人正照顧70歲或以上的長者，以了解政府面對老齡代的不足之處。研究發現，普遍照顧者不論在健康、社交及經濟上均面對沉重壓力，五成半照顧者出現抑鬱傾向，其中一名受訪者更曾因壓力太大而有輕生的想法，另外50%受訪者有出現睡眠質素差的現象

社交方面，過半受訪者指照顧家人令獨自外出時間變得被動；經濟方面，有14人因需要照顧他人而無法工作，八成受訪者指照顧主者構成沉重負擔。

聯會建議，建立並進動香港版「時期銀行」，長者可透過過義工換取時分，當日後需要養老服務時，利用時分換取照顧服務。（馬煒傑攝）

希望政府可以將時間銀行恆常化

聯會建議，訪效美國、瑞士等地，建立並進動香港版「時期銀行」，長者可透過做義工換取時分，當日後需要養老服務時，利用時分換取照顧服務、培訓、康樂活動及實物，婦女聯會首席顧問鄭臻解釋，由於提供服務的亦是年輕長者，故可以做到「長者幫長者」的情況，又指出香港現時有不同團體已有嘗試實行時間銀行，冀政府可以統一化，讓時間銀行恆常化。

聯會又認為，政府現有的長者照顧服務接觸率低，不少長者都不清楚政府提供的服務及內容，建議政府加強宣傳，及投放資源給不同社團機構舉辦相關的宣傳活動，以加強他們對現有支援的暸解。