蟎蟲難靠肉眼察覺，更可能是致敏隱形元兇。一名少女進食家人自製班戟後突然全身出風癩，出現可致命的過敏性休克，調查揭發班戟的煎餅粉已變色及出現沉澱物，顯微鏡下，更發現有不少倉儲蟎，另有長年受塵蟎困擾青年，經常出現眼鼻敏感，嚴重影響校園及日常生活。



目前，未有合適物質可防止蟎蟲滋生，香港中文大學醫學院則透過研究蟎蟲進化史，為「蟎過敏」診斷和干預奠定基因組學基礎，有助用作藥物篩選，從而找出合適的化合物，作為有效控制蟎蟲的工具。



家居塵蟎是香港約四至六成過敏人士主要致敏原

逾半本港人口患有至少一種過敏性疾病，其中家居塵蟎是本港約四至六成過敏人士的主要致敏原因。蟎過敏常見反應包括鼻癢、打噴嚏、鼻塞和夜晚出現較嚴重的咳嗽，若患者攝入被蟎蟲污染的食物，會出現呼吸急速、喉嚨腫脹、暈眩，甚至致命的過敏性休克。

無氣門蟎由家居塵蟎、倉儲蟎和寄生蟎（如疥蟎）組成，其中倉儲蟎會在儲存不當的食物粉末中出現，塵蟎則依附於家居床褥及毛絨玩具，疥蟎引致的疥瘡更會在擠逼的環境下迅速傳播。

17歲少女食含倉儲蟎Pancake後過敏性休克 倘延治療有致命之虞

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥分享指，曾有一名17歲女生，早上吃過爸爸自製的班戟，乘坐巴士回校期間已感到呼吸困難、鼻塞、眼睛痕癢，回校後更發現全身出風癩，到急症室求醫後發現屬過敏性休克，可影響皮膚、呼吸道、心血管、神經、腸道等，如延遲治療，有機會致命。

大阪燒預拌粉、奶粉若儲存不佳亦有機會出現倉儲蟎

經調查發現，元兇正是家中已放一段時間的班戟煎餅粉，粉末已變色及出現沉澱物，在顯微鏡發現不少倉儲蟎，部分屬蟎蟲屍體。梁詩彥提醒，日式大阪燒預拌粉、奶粉等儲存不佳，亦有機會出現倉儲蟎，造成過敏反應。

至於今年18歲的Adam，自小已被濕疹困擾，小學時更出現眼鼻敏感，雙眼容易紅腫、怕光，經常揉眼也曾整花眼角膜，在室內外也要佩戴太陽眼鏡，經常因不適而無法上學，每周至少覆診一次，更難參與課外活動，屬受塵蟎影響的過敏患者之一。

疥瘡是由疥蟎蟲在人體皮膚表皮層內引起的接觸性傳染性皮膚病，當鑽入人體皮膚後會寄居及繁殖。（圖片來源：The Journal of Pediatrics）

中大：倉儲蟎就算煮熟或被殺也可致急性過敏

中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮表示，近年不少市民喜歡DIY，但當原材料儲存不當，打開包裝後，有機會令倉儲蟎有機可乘不斷生長繁殖，故提醒要儲存在乾燥地方（例如雪櫃），開封後切勿長時間暴露於空氣中，亦不要儲存太長時間：「唔係煮熟就無事，倉儲蟎就算煮熟、殺死後，佢嘅蛋白都會致敏，可以造成急性致敏。」

街邊曬被或招塵蟎 乾衣機烘乾較理想

在陽光普照的日子，有市民選擇帶床單被舖到街邊曬太陽，梁詩彥提醒當有塵吹過時，會附上剛清洗完的被舖，情況不理想，建議市民可用60度水溫清洗後，再放到乾衣機烘乾，亦盡量減少讓幼童攬毛公仔，避開致敏原。

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目前未有根治藥物治療

在治療方法方面，她稱Adam年幼時靠紓緩性藥物減低炎症，逐漸長大後過敏情況漸趨嚴重，故改完接受針對塵蟎的脫敏治療，三年治療期間要接受皮下注射，才改善過敏情況，但未能完全根治。她指，如市民發現使用一線治療藥物（如噴鼻式類固醇）亦無效、家居環境已徹底清潔、過敏情況仍嚴重影響生活，亦證實對蟎蟲過敏，可到過敏科檢查是否適合接受脫敏治療。但是，有關療程要自費，每月要花費數千元，為期兩三年，價錢並不便宜。

對於14歲以下兒童過敏個案在過去數十年間不斷飆升，徐國榮解釋，自從經歷2003年沙士，市民對環境衞生要求增加，尤其是對兒童，但當0至3歲幼童發展免疫系統期間完全避免、長大後才接觸的物質，身體會視為「敵人」作攻擊，可見在乾淨環境中雖減低傳染病，亦有機會增加過敏可能性，正如當0至3歲期間進食的食物種類越多元化，研究指長大後對食物過敏機會也會減少，屬免疫系統問題。

中大醫學院領導的一項突破性研究成功揭開「無氣門蟎」的進化過程，為蟎蟲過敏的診斷和干預奠定了基因組學基礎，有助加強防治蟎過敏。（中大提供）

中大冀研針對塵蟎獨有基因及對人類無害藥物治「蟎過敏」

除了高溫及濕度控制，目前仍然未有合適物質可防止蟎蟲滋生。中大醫學院利用六個優質基因組對無氣門蟎進行比較基因組學分析，發現許多來自土壤細菌的異常基因水平轉移。這些轉移引入具重要功能的基因，加強蟎蟲的適應力，尤其在解毒和消化方面。由於人類沒有這些基因轉移，故它們可被視為防治無氣門蟎的理想藥物靶點，針對這些獨特基因可以找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具，冀日後研發一種針對塵蟎獨有基因、對人類無害的藥物。研究結果已在著名國際進化生物學期刊《Molecular Biology and Evolution》發表。