中華出入口商會辦「抵買派對」　派25萬元現金券　口罩一盒售$30

本港疫情持續，香港中華出入口商會藉回歸25周年，於今日（22日）推出「全港抵買派對」，將於在電商平台以低價發售逾百款貨品，並送出共25萬元現金券，活動將於6月25日舉行，為期1個月。當中不少貨品低至半價，包括三越3D立體口罩30個（3盒裝），由原價174元減至89元，即1盒約29.7元。



香港中華出入口商會推出「全港抵買派對」。（商會提供圖片）

5元福袋裝有神秘禮品

中出商會公布將舉辦多個「中出慶回歸」系列活動，與市民感受回歸25周年的氣氛，其中包括推出「全港抵買派對」，在電商平台「鄰住買」設立「全港抵買」專區，以低價出售逾百款貨品。此外，商會亦送出共25萬元現金券，市民可於「鄰住買」的網頁及App搶領。

「全港抵買派對」將於6月25日至7月24日期間進行，包括食品、藥妝／個人護理、家品、衣飾、電子產品等貨品。平台將於6月28日及29日、7月3日及5日，晚上9時半至11時，在「鄰住買」舉行4場直播，並準備2,000份福袋，裝有新竹米粉、納米口罩、辣椒醬，以及神秘禮品，換購價只需5元。

「鄰住買」網站︰按此

逾百款貨品近半價出售

逾百款貨品不少接近半價出售，包括三越3D立體口罩30個（3盒裝），由原價174元減至89元，即1盒約29.7元；古越龍山的陳年花彫（8年），由原價188元減至99元；亦有安記上湯鮑魚，由268元減至131元。

香港中華出入口商會副會長黃英豪表示，不論「鄰住買」或者各商家，均以保成本、不賺錢的心態，讓市民最大限度得益。他期望活動能恢復市民的購買意慾，以及推動電商的發展。

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