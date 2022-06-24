司機心口痛往看急症　未等及治理亡裁死於自然　妻冀醫護上心少少

中年司機心口痛到博愛醫院求診，惟在急症室等候驗血報告期間死亡，死因庭就事件展開研訊。家屬質疑司機求診期間未能及時獲得救治，法醫則指司機死於缺血性心臟病，這類病人可在數分鐘內出事。陪審團今（24日）經商議後裁定司機死於自然，死者妻子指其夫得不到合適治療，只能無奈接受，她理解醫護工作忙碌，冀他們可以「做好少少，上心少少」。



死者胡耀強（終年54歲）在2018年8月30日，因胸口痛被送到博愛醫院治理，惟數小時後離世。

有心臟監察儀卻未安排其夫使用

死者妻子何婉萍在裁決後表示，急症室當時有心臟監察儀器，但院方未安排其丈夫使用，雖然丈夫非高危病人，但當時儀器閒置，理應也安排丈夫使用。她質疑為何急症室護士沒有人知道她丈夫的存在，達30分鐘未有人理會其夫，加上丈夫不排除有心肌梗塞，醫院應有警覺性，丈夫或有特別需要。

若院方有努力家人較能接受

胡太又稱，其夫「去求醫唔喺求死」，她發現丈夫失去知覺感到難過，雖然丈夫最終或也因心肌梗塞而死，但若其夫在治療中離世，院方有努力救治的話，家屬較能接受這個結果。

胡太到院發現夫在床上無知覺

庭上證供提到，胡當日告知其妻他因胸口痛送院，胡太趕到博愛醫院時，急症室職員表示不知其夫去向，叫她等候，惟她在等候區時，發現丈夫躺左其中一張病床失去知覺，覺他「有少少僵硬」，即叫喚醫護，但丈夫搶救後不治。

急症室醫生指胡不屬心臟病高危人士

急症室醫生表示，當日檢查胡時發現他血壓偏高、心跳偏慢，但他沒有長期病，亦屬較年輕，認為他不屬心臟問題的高風險人士，但不排除他有心肌梗塞，故安排他在觀察區等候驗血報告。

胡曾突然抽搐

閉路電視片段所見，胡在觀察區時曾經突然抽搐，之後便再沒郁動，惟急症室護士卻稱沒接觸過胡，直至家屬及病房經理發現有異，才進行急救。

法醫指胡因缺血性心臟病致死

法醫認為，胡因缺血性心臟病致死，又表示這類患者會突然暈倒死亡，出事時間可以短至數分鐘，認為缺血性心臟病引起的心肌梗塞，致事主死亡。

陪審團接受胡因心肌梗塞致死，裁定他死於自然，並提出兩個建議：（1）醫管局應設系統管理觀察區病人的進出，並將系統與電子排板連結（2）醫管局應設手提電子儀器提示醫護人員跟進病人情況。

案件編號：CCDI27/2019