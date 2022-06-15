菲傭猝死｜曾稱每日工作達21小時　裁死於自然　官促警方跟進事件

菲律賓女外傭來港工作為新僱主工作約4個月，突在僱主家昏迷死亡，死因庭就事件展開研訊，並揭女傭曾向妹妹透露遭僱主惡待，包括工作達21小時、不可在家換衛生巾、又聲稱要「用到你盡」，警員上門調查時，僱主及中介均未提及女傭曾作出投訴，法醫亦未能確定女傭死因。陪審團今（15日）經商議後裁定女傭「死於自然」，並建議調查涉案僱傭公司及中介是否涉違反實務守則或法例，死因審裁官亦促警方跟進。



官促警方跟進事件

裁判官何俊堯亦提出，研訊顯示涉案的僱主與女傭曾出現意見分歧，僱主亦知道女傭辭職原因，但僱主似乎對警員說出另一些說法，影響了警方調查，涉及嚴重問題，雖然僱主已離港，但仍望交予警方跟進。

菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas（終年46歲，下稱：女傭），2016年尾受聘來港擔任家傭，惟2017年4月4日在僱主家突然昏迷，送院後不治。涉案僱主黃勝榕及其夫許順彬本年初已移民離港，故未有出庭作供。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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陪審團提出7個建議：

1. 警方若遇上涉及違規及人命傷亡的情況，應即時向中介提取與外傭相關的資料，包括合約、交往文件、紀錄等

2. 警方錄口供時，主動提出能為母話非本地話的人士提供翻譯服務

3. 勞工處規定中介要保存實務守則內提及的資料不少於外傭僱傭合約之有效期

4. 勞工處規定涉及外傭身體狀況的資料，如驗身報告、醫療紀錄等，應由僱主及外傭各自存檔備份

5. 勞工處向中介發牌時應加入考核制度，確保中介認識涉及外傭的法例及權益

6. 勞工處應製作一式三份的外傭入職清單範表，要求中介在簽定合約時，向雙方清楚解釋權利及義務，包括求助的渠道等，並要雙方簽署確認及三方保存

7. 調查涉案僱傭公司及中介是否涉違反實務守則或法例

胞妹視訊作供稱姊曾言遭僱主惡待

死者的妹妹Quinto Abong Imelda透過視訊系統作供時透露，其姊生前遭僱主惡待，包括大聲吩咐她做不同的工作、要她凌晨3時起床工作至晚上約12時、經期時不准她在家更換衛生巾並要到公廁更換、要完成大量家務後才可以吃飯等。

向中介投訴獲告知僱主有不良紀錄

死者的妹妹亦指，胞姊雖然曾向僱主反映情況，重申自己在合約下的權利，僱主卻稱不會在乎她的感受，認為「出咗糧俾你，我就要用到你盡」。後來胞姊再向中介投訴，並獲告知僱主早前已有不良紀錄，遭幾間公司列入黑名單，最後胞姊於3月19日辭職，惟胞姊未幾在4月4日身亡。

鄰居外傭見事主虛弱走路緩慢

同在美孚新邨任外傭的Mananquil Rio Borlasa指，女傭曾透露工作上遇到壓力，又稱平日要工作至晚上12時，感到疲累，她亦見事主虛弱，走路緩慢並低下頭，雙肩前傾。

女傭與僱主均曾向中介投訴

大眾通女傭中心負責人李偉康稱，他曾分別收到女傭及僱主的投訴電話，女僱稱僱主要求她工作至深夜，又高聲責罵她；僱主則投訴女傭工作「做嘢慢」，而二人後來到中介公司表示要解約時，僱主更當面批准女傭，說：「唔做就唔做囉。」李作供時亦被轟未有保存相關紀錄。

警稱若知曾有爭執或會作調查

到場調查的警員譚健燊則指，在現場未發現遺書或打鬥痕跡，女僱主稱女傭沒有長期病，亦提及女傭因家庭問題提早解約，後來抵達醫院，中介也沒提及女傭曾投訴女僱主。他認同，若他獲告知雙方曾起爭執，有機會影響調查工作。

法醫未發現女傭器官有異樣

法醫吳松基供稱，女傭身體沒有近期的外傷，血液驗出含有撲熱息痛，但劑量低於正常水平，亦未發現器官出現異樣，認為女傭死因不明，又解釋解剖上難以判斷女傭身體缺乏何種要素，亦難以看到有否過勞徵狀，稱女傭器官的重量、體脂正常，亦沒出現皮黃骨瘦、腹腫的情況，認為女傭應該因自然情況死亡。

勞工處認未有法例限外傭工時

入境處及勞工處的代表均稱未收過涉案僱主及外傭的投訴，而勞工處代表馮麗卿承認，本港法例未有限制外傭工時，因為外傭在家居環境工作，難以界定「工時」的定義，此方面要待政府作出政策評估時才可處理，但提及勞工處有為外傭及僱主提供免費的調停服務。

案件編輯：CCDI663/2017