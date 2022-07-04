姚焯菲疑私人片流出　父指配字暗示其女涉不當關係　求頒令禁轉發

有「國民初戀」之稱的15歲女歌手姚焯菲，早前疑有其私人影片流出。姚的父親上周四（30日）以其監護人身份入稟高等法院，指該影片和片中被配上的字句，不正確地和惡意地影射姚焯菲和他人發生不當的關係，並涉及性的成份，和姚的形象不符屬誹謗，因而入稟狀要求法庭頒令，禁止他人發佈和轉發該影片。



原告為姚焯菲（Chantel）的監護人、父親姚輝文，被告為發佈、轉發和傳播涉案影片的人士。

入稟狀指姚為全球知名藝人

入稟狀指，姚焯菲為中港，甚至全球的知名藝人和歌手。本年6月23日左右，一段聲稱與姚焯菲有關的影片在社交平台流傳，並經媒體報道。文件透露，該影片包含三段影片，其中一段顯示一段白色拖鞋，另一段顯示姚試穿一條白色裙，最後一段顯示姚和他人拖手。三段影片均配上字句，但該些字句均非姚焯菲加上。

指影片配上的字句屬誹謗

原告認為，該影片和片上配上的字句，屬誹謗姚焯菲，不正確地和惡意地指稱或影射姚焯菲和他人發生不當的關係，涉及性的成份，和她的形象不符，因而要求法庭頒令，禁止被告發布、轉發和傳播該影片，或協助和唆使他人發佈、轉發和傳播，並要求賠償。

案件編號：HCA813/2022