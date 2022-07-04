電車7.11加價　議員憂失競爭力如珍寶海鮮舫消失　倡長者免費搭

行政會議日前通過電車加價，成人票價加價0.4元，加至3元，新票價將於7月11日生效。立法會今日（4日）討論電車加價事宜，多名議員接受加價，但關注政府是否給予足夠補貼，建議政府資助讓長者免費乘坐電車，並擔心如缺乏政府支援，電車公司會倒閉，直言：「唔想佢好似珍寶咁」。運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，估計加價初期電車的客流會跌3%，但隨着疫情穩定及旅客回流，客量就會回復正常水平。



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運輸及物流局：補貼電車須考慮其他交通工具營辦商意見

立法會一個小組委員會今日討論電車加價事宜。工聯會議員陸頌雄及民建聯陳學鋒均建議，政府應考慮資助長者免費乘坐電車。黃珮玟表示，現時長者佔電車總客量不足兩成，加價後每名長者乘客的車資為1.3元。她續指，對長者而言，電車上落車或較危險，而且夏天亦較炎熱，即使免費都未必會選乘電車。她強調，一旦補貼電車讓長者免費乘客，便要考慮其他交通工具營辦商意見，現階段維持以加價，及非車費收入協助電車公司。

郭偉强斥政府沒補貼令電車窮到燶

工聯會郭偉强表示，其他交通工具受惠於政府補貼，長者可以2元乘車；而電車本身願意提供更便宜的車資，卻未獲得相關車資補充，批評政府協助其他交通工具「搶客」，「賺大錢都有2蚊乘車優惠，反而窮到燶、收得最平、賺微利個啲呢，就少少補助都無，呢個貧富懸殊似乎係香港特別嚴重」。他直言：「唔想佢好似珍寶咁」。

黃珮玟表示，政府有資助電車，包括負責興建月台，而且容許於月台上蓋、車身賣廣告，再之前亦有協助更換路軌。她又指，預計加價初期，電車客流會跌3%，但隨着疫情穩定及旅客回流後，相信客量會恢復穩定。

選委界議員陳紹雄表示，電車技術獨特，維修並不容易，但電車公司的人工偏低，欠缺吸引力。黃珮玟同意電車非常獨特，並形容人手屬「頭痛」問題，當穩定收入提升後，就可以增加工資挽留人手。她又指，疫情影響電車收入，2019年電車派對的租用時間達2,529小時，但2020及2021年只餘下數百小時。

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另外，電車公司今日發稿表示，與香港大塚製藥合作，將「#88」冷氣電車變為 「寶礦力水特流動體驗館」，車廂內會展示電解質吸收率及貯存率的「小貼士」