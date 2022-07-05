內地夫涉殺港妻案　麻雀友未見事主夫婦有爭執　鄰居清晨聞撞擊聲

內地丈夫到港探妻時，夫聲稱被指買得太多生果和太少豬肉，涉嫌爭執下殺妻案今（5日）續審。曾到事發單位打麻雀的「雀友」稱，案發前到事主單位打牌時，未見事主與丈夫有爭執，只見二人分別在看電話和睡覺。事主的女鄰居則稱，清晨4至5時聽到事主單位傳來類似撞擊的聲音，並聽到事主以粗口說：「X你老母。」之後有關門聲。事主的「契媽」早上到訪時，發現單位木門有血掌印報警揭發命案。



被告肖春強，66歲。否認於2019年11月14日，在牛頭角上邨常富樓一單位內，謀殺其妻王鳳桂(55歲）。

雀友未見王與丈夫有爭執

證人李愛梅作供時透露，她同樣居於牛頭角上邨，於2019年9月透過街坊認識花名「花姐」的女死者王鳳桂(下稱：王)，並曾到王的住所打麻雀。2019年11月13日晚上8時許，她和另外三名「麻雀腳」一同上王的單位，當日王和她的丈夫則未有參與，她們4人在翌日凌晨1時許離開。李指她們在打麻雀時，王和其丈夫分別在看電話和睡覺，未見兩人有爭吵。

鄰居清晨聽到王講粗口

居於涉案單位斜對面的鄰居黎天欣則稱，她與王無甚交往，只會點頭打招呼，並指王說話有鄉音。她曾見一名男子出入王的單位，但不知他和王的關係。黎稱於2019年11月14日清晨4至5時左右，她聽到王的住所傳來鬧人的聲音，以及類似撞擊的聲音。她聽到王用粗口說：「X你老母。」該些聲音維持數分鐘，其後聽到木門關上的聲音。

契媽見木門有血掌印

至於王鳳桂的「契媽」郭五妹則指，她間中亦會到王的住所打麻雀，亦有見過王的丈夫「阿強」。郭稱有見過王和丈夫口角，但未聽聞他們有激烈的爭吵。她習慣每天早上都會透過微訊和王打招呼，但王於2019年11月14日早上未有回覆，她遂於早上10時許登門，發現木門有血掌印，遂聯絡保安及報警。消防員破門入屋後告知她王已死。

案件編號：HCCC337/2020