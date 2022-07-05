內地夫涉殺港妻　被告致電雀友說：斬咗嗰個八婆　斬到佢郁都唔郁

內地丈夫到港探妻時，疑因買得太多生果和太少豬肉，和妻子爭執，期間涉殺死妻子。案件今（5日）下午續審，控方傳召死者與前夫所生的女兒，以及夫婦的另一「麻雀腳」作供，兩人均在事後收到被告的電話，被告透露行兇。其中「麻雀腳」指被告在通話中說：「斬咗嗰個八婆.....斬咗好多刀，斬到佢郁都唔郁。」死者女兒稱得知母親的死訊後曾問「為什麼要這樣做？」被告回應：「當時很生氣，所以這樣做。」



被告肖春強，66歲。他被控於2019年11月14日，在港謀殺王鳳桂(55歲）。

證人廖惠紅稱，她接到被告肖春強電話稱把妻子王鳳桂斬死了，她聞言也感到震驚。(朱棨新攝)

廖稱聽罷被告所言感震驚

女證人廖惠虹稱，認識被告和其妻子「阿花」王鳳桂，曾和兩人打麻雀。於2019年11月14日下午約4時許，廖收到被告的來電，被告稱他殺死了妻子，並說：「斬咗嗰個八婆....斬咗好多刀，斬到佢郁都唔郁。」廖聽罷感震驚，勸被告自首，但對方未有回應。

亂斬亂斬但不知斬了多少刀

廖在辯方盤問時確認，被告在通話中亦曾表示：「亂斬亂斬，斬咗幾多刀，我唔知......佢有冇死，我都唔知。」廖亦指，感到被告後悔及有知錯的感覺。被告亦在通話中哭泣，形容是「好似細蚊仔喊」，被告又說：「好多人想佢死。」。

死者王鳳桂的女兒李向容(用手掩面者)稱，她曾問被告肖春強為何要殺其母，被告說因為好當時很生氣。(朱棨新攝)

女兒提接獲母親死訊時灑淚

證人李向容以普通話作供，她是王鳳桂與首任丈夫所生女兒，她稱其母於2005年和李的生父離婚，及後和另一名男子再婚，於2009年移居香港。王的第二任丈夫數年後去世，於2017年和被告結婚。她提及得知母親的死訊時不禁灑淚，法庭書記亦有遞上紙巾盒讓她拭淚。

被告曾致電稱因瑣事與其母鬧矛盾

李續指，被告曾於案發前來電，透露和其母為一些瑣事而「鬧矛盾」，李不清楚兩人爭吵的具體原因。於2019年11月14日下午約4時，李再收到被告的電話，被告以客家話說殺了其母，李便問：「為什麼要這樣做？」被告回應：「當時很生氣，所以這樣做。」她形容被告在通話中語氣平靜，但比較緊張。

案件編號：HCCC337/2020