內地夫涉殺妻　被告指妻子先出拳　他半跪求情不果　廚房取刀斬妻

內地丈夫到港探妻時，疑因買得太多生果和太少豬肉，遭妻責罵下涉殺妻案續審，控方今（7日）繼續在高等法院播放被告被捕後與警方的錄影會面。被告稱，當晚在眾「麻雀腳」離開後，二人再為買餸事吵架，妻子先出拳打他，他曾半跪求情，謂：「唔好咁啦，識咗20年啦，打到我咁樣。」惟求情不果下，被告稱當時「亂哂龍」，便到廚房取菜刀斬妻，再用凳打了妻子的頭部一下。



指王罵無得挽救後出拳打人

被告肖春強(66歲)在錄影會面稱，於2019年11月14日凌晨，在眾「麻雀腳」離開了後，他和妻子王鳳桂(55歲)在兩人所住於牛頭角的單位內，再就王指他「生果買咁多，豬肉就買啲啲」的事繼續吵架，他指王罵說：「X街，無得挽救㗎啦。」又拳打他，他因擔心會被趕離家，又怕王會報案，所以沒有還手。

半跪求情不果後取刀斬王

混亂間，兩人從床上糾纏至地下，被告稱他曾半跪求情，謂：「唔好咁啦，識咗20年啦，打到我咁樣…乜嘢都俾哂你。」惟他求情無效，他稱當時「亂哂龍」，到廚房取菜刀斬王。王喊救命，又推開被告。他在混亂中再斬，斬了多少刀、斬中王甚麼地方都不知道，但見到王流了很多血。被告繼而手持凳腳，用凳打王的頭一下。

回深圳途中自首公安稱只負責過關

施襲後，被告更衣和洗掉手上的血跡，然後離開單位。他乘搭的士到落馬洲，前往深圳。他在深圳時曾向內地公安自首，透露他殺了妻子，對方回應只負責過關手續。被告其後回港自首。

被告肖春強，66歲。他被控於2019年11月14日，在港謀殺王鳳桂(55歲）。

案件編號：HCCC337/2020