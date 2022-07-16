金牌武術運動員匯演　鐵環大師姐冀港增風氣講武德：武術唔係打交

為慶祝香港回歸25周年，由中國香港體育協會暨與林匹克委員會主辦的第65屆體育節 一武術匯演今（16日）舉行，當中有醒獅、各門派傳統武藝、刀槍劍棍演練、散手等56項表演，金牌運動員包括許得恩丶關寧慧等輪流上台表演武術。



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世界太極拳錦標賽冠軍許得恩：武術在港只普及但未專業

世界太極拳錦標賽冠軍許得恩在台上表演太極和醉劍等項目。六歲開始習武的他，已習武近二十年。他認為武術在香港而言「普及化」，但沒有「專業化」，成為職業或做運動員都很少。

他認為其實武術沒那麼多規限：「就好似歌唱比賽，你可以唱人哋嘅歌，作自己嘅歌上場都可以。」他指，套路嘅編排就像音樂嘅選曲，有一定嘅基本功，就可以創一套屬於自己嘅拳。他指武術限制性低，沒有太多規距，可以盡情在場上發揮自己。

「其實武術就像跑步游水，是一種普通的運動，不要把它想像成打打殺殺的事情，其實懂得武術，愈不會出去打架。鼓勵更多小朋友年青人可以嘗試玩武術，它是一樣很好的運動。」對於未來，他只希望自己健健康康：「疫情太難捉摸，亞運衝金之類嘅目標實在無法預測，只希望自己職業生涯可以長長久久。」

世界太極拳錦標賽冠軍許得恩：「其實武術就像跑步游水，是一種普通的運動，不要把它想像成打打殺殺的事情。」（鄭嘉惠攝）

單手能舉7隻鐵環 關寧慧芭蕾和武術間選了後者

傳統的洪拳撞打，是模仿鐵線拳的項目。鐵環沉重，最初學習每手只帶一隻，在功夫愈積深厚時慢慢增加。全港公開武術錦標賽拿過多次冠軍的關寧慧現在已每手七隻。她7歲時選擇興趣班，因為「細個見到人攞住把刀覺得好有型」就從芭蕾和武術之間選擇了武術，從此一直習武至今廿多年。

全港公開武術錦標賽拿過多次冠軍的關寧慧：「希望大家見到鐵環，就諗起我關寧慧。」（鄭嘉惠攝）

香港曾因葉問掀武術熱 關寧慧：希望見到鐵環就諗起我

要釐清武術「唔係打交」，唔係用嚟撩事鬥非，武術運動員講求武德，好玩之餘又強身健體。提到香港武術風氣，她指香港曾幾何時因為「葉問」帶起學武術熱潮，但實在太少推廣丶太少宣傳，新聞基本上不報導武術，希望大眾關心多些運動員：「希望做到大家見到鐵環，就諗起我關寧慧。」