港生揚威海外　出戰國際數學及物理「奧運」　奪1金7銀2銅佳績

本港兩隊學生分別在本月出戰第六十三屆「國際數學奧林匹克」和第五十二屆「國際物理奧林匹克」，港隊學生在全球百多國家或地區中，勇奪一金、七銀及二銅佳績，當中金牌得主由來自聖保羅男女中學的朱卓熹，由於疫情關係，今屆賽事港隊代表在網上參賽。



六名學生代表香港參加七月六日至十六日網上舉行的第六十三屆「國際數學奧林匹克」，表現優異。他們是（由左至右）朱卓熹、謝昶豪、游証恩、賴煒諾、姚縉熹和鄭力行。（政府新聞處圖片）

本屆「國際數學奧林匹克」於7月6日至16日舉行，由挪威主辦，共有來自104個國家或地區的589位學生參加，香港隊共奪得一面金牌、三面銀牌、一面銅牌和一個優異獎。

聖保羅男女中學贏數學賽金牌

金牌得主為聖保羅男女中學的朱卓熹贏得，銀牌得主分別是荃灣官立中學的謝昶豪、英華書院的游証恩、聖公會林護紀念中學的姚縉熹，銅牌得主為聖保羅男女中學的賴煒諾，而拔萃男書院的鄭力行就獲得優異獎。

香港隊於七月十日至十七日網上舉行的第五十二屆「國際物理奧林匹克」中表現優異。五名學生代表分別是（由左至右）張汶彥，郭政陽，陳子峻，藍仲宏和鄭逸朗。（政府新聞處圖片）

物理賽贏四銀一銅

至於「國際物理奧林匹克」則於7月10日至17日舉行，由瑞士主辦，共有來自76個國家或地區的366名學生參與，香港隊共奪得四面銀牌和一面銅牌。

銀牌得主分別為國際基督教優質音樂中學暨小學的陳子峻、高主教書院的鄭逸朗、皇仁書院的張汶彥和聖保羅男女中學的藍仲宏，銅牌得主為聖公會鄧肇堅中學的郭政陽。

香港隊於七月十日至十七日網上舉行的第五十二屆「國際物理奧林匹克」中表現優異。五名學生代表分別是（由左至右）張汶彥，郭政陽，陳子峻，藍仲宏和鄭逸朗。（政府新聞處圖片）

教育局局長蔡若蓮祝賀港隊取得卓越成績，她指香港隊表現優秀，充分展現了學生不懈努力的成果，亦見證了他們的學校、教師、家長和其他不同持份者持續支持學生在科學、科技、工程和數學（STEM）方面力爭卓越的成果。教育局會持續於中小學加強推動STEM教育，並透過優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源支援等，以啓發學生創新思維。