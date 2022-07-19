沙田校巴衝落單車徑釀25傷　司機認危駕　官斥鹵莽自私囚5月

載有55名學童的校巴，去年在沙田失事剷上石壆並衝入花槽，並撞及一輛私家車及一輛輕型貨車，再衝落單車徑，造成學童、保母等25人受輕傷，肇事校巴司機早前承認危險駕駛罪，今(19日)在區域法院判刑，法官斥被告行為鹵莽自私，令學童性命置於危險，判他入獄5個月及停牌18個月，並須參加駕駛改進課程。

被告陳金棠（57歲），校巴司機，承認2021年6月4日，在大涌橋路與火炭路交界危險駕駛。

▼▼車Cam片連環圖▼▼

+ 4

被告以高速越過數架車輛

法官判刑時則，被告當時駕駛大型汽車，打算以高速越過數架車輛，又故意忽視交通標誌，他身為駕駛逾10年的專業司機，應理解若遇到危險會難以減速，斥他當時之行為鹵莽及自私，且當時校巴上有數十名學童，他們因年幼而難以判斷其駕駛是否安全。

被告行為危及學童性命

法官又指，家長基於對被告的信任，才會把孩子交托予他，期望他能安全地接載孩子，被告卻辜負這份信任，危及學童的性命。不難想像車上的學童在事件中有多驚恐，更令多人受傷，加重其刑責。考慮被告認罪，過往駕駛紀錄亦算良好，他在事件中亦有受傷等，判他入獄5個月。

車上多名學童及保母等受傷。(詳看下圖)

+ 4

車上大部份為小二學生

案情指，去年6月4日下午約1時許，被告在大涌橋路駕駛校巴，駛往馬鞍山方向，當時校巴上有55名乘客，當中大部份為小二學生，及1名校車保母。校巴駛近富豪花園外的路口時，突切到最右線，並超越左方多輛汽車，至大涌橋路與火炭路交界的交通燈位繼續前行，撞上交通燈和石壆後，再撞向左方的私家車並衝落單車徑。校巴上23學童、校車保母及私家車司機等多人受輕傷，各人送院後同日出院。

警方調查發現，被告曾稱校巴煞車失靈，事後驗車顯示校巴一切正常。事件亦導致3條交通燈柱，及約6米的金屬鐵欄損毀。

被告事件中脊嚴重受傷

辯方早前求情指，被告在事件中脊椎嚴重受傷，須住院1個月，現仍不時覺痛楚，不能長時間坐立，並難以入眠。背景報告指他受傷後，更連穿襪及衣服亦有困難，要拿拐扙協行及定時覆診，他對事件感後悔及強烈罪咎感。

案件編號：DCCC 139/2022