梅子林僭建車橋已拆除　地政處裝圍網防再被霸地　將派保安員駐守

被政府列為12個「須優先加強保育地點」之一的沙田梅子林，在集水區上游近日被揭發出現僭建瀝青行車橋，除了被批評非法霸佔官地，更有污染水塘水源之嫌。地政總署早前已勒令清拆該僭建橋，限期今日（20日）屆滿。

地政總署晚上表示，涉事的僭建車橋已被移除，處方已加裝圍網及護柱，以防有關土地再被佔用，稍後將會安排保安員駐守，相信今次的行動較以往略為強硬。



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《香港01》記者早前到現場視，發現涉事僭建瀝青行車橋橫跨集水區上游的溪澗接駁入村，車橋由鋼鐵搭建而成，上面再鋪上瀝青，造工粗疏，橋邊及橋上更散落大量瀝青碎，亦有建築廢料及垃圾散落一地。該集水區的水會儲存至全港最大的萬宜水庫，令外界質疑車橋的建築物料會污染水質。

地政總署月初已在橋頭張貼清拆令，列明涉事車橋是非法佔用官地僭建而成，必須在今日之前停止非法活動。

地政總署晚上回覆查詢時指，沙田地政處發現有關未經批准搭建的行車橋已被移，而處方為防止政府土地再被佔用，已在事發地點加裝圍網及護柱，稍後亦會安排保安員駐守。

《香港01》記者早前到梅子林村視察，有村民坦言，早在10年前已僭建車橋，以駁通該村及馬鞍山，以節省過百萬建屋成本，期間車橋在多次被清拆後「復活」，今次涉事車橋上月底再完工。該村村民更揚言今次拆橋後，日後若要建屋，將會再次建橋，拒絕正式向政府申請建橋。

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▼沙田梅子林曾現違規收費營地▼

