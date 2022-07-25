反修例連場衝突　黎棟國讚警無動武反擊：其他國家一定相當大傷亡

本港政治形勢近年翻天巨變，先後經歷2014年雨傘運動及2019年的反修例示威衝突，前保安局局長、現屆立法會議黎棟國今（25日）於書展講座，論及警方於衝突期間的應變部署。他指要向前線「畀手指（說讚）」，因歷時79天的示威浪潮未致傷亡，特別提到2019年理大圍城一役中，即使亂如「戰場」、警員險變「燒豬」，警方亦未有動武反擊，僅以「戰術」瓦解示威者，「畀着喺其他國家，都一定有相當大傷亡。」



他又指，不少內地官員過於投入工作猝死，擁為人民服務精神，「係我哋所不及」，遂令國家創出多個奇蹟，港人亦應感恩國家的支持，可維持原有生活方式，「2047年唔係大限。」



立法會議員的黎棟國表示，警方處理示威時未有動武反擊，僅以「戰術」瓦解示威者，「畀着喺其他國家，都一定有相當大傷亡。」（陳淑霞攝）

黎棟國今日於灣仔會展出席講座，與資深傳媒人、網媒《巴士的報》創辦人盧永雄對談，談及本港回歸25年的挑戰與機遇。

2019年示威事件影響本港政治格局，黎棟國回首指當時心情沉重，「唔係驚俾人打，而係見到香港嘅法治同秩序畀人破壞得咁緊要。」家住大埔的黎棟國憶述指，預示中大示威當天早上交通擠塞，遂提出接載媳婦出行，豈料中大二號橋受阻，因而目暏「奇景」，「喺吐露港個個司機都逆線行。」

他又指，2019年示威事件是經年醞釀，且與2014年佔領事件有關。黎棟國時任保安局局長時，曾處理佔中案，他不點名指有學者於網上以「愛與和平」之名發起「佔領中環」，其中「佔領」兩字本身已含不合法意味，且當參與者眾多時，必難以和平理性，結果導致當年亂局，最終則因民眾不滿曠日持久，維持79天後終落幕。

理大事件中，一架銳武裝甲車被掟中汽油彈，一度大火。(資料圖片/李澤彤攝)

他續稱，需向當時的前線警員「畀手指（説讚）」，除有警員過勞死殉職外，社會上並無任何一人傷亡；及後至2019年於理大示威一役中，則有警方裝甲車遭汽油彈投擲起火，「當時我睇住直播，慘喇，擔心啲警員個個變燒豬，好彩㗎車買得靚」，他續説，雖然理大當時如同「戰場」，惟警方並未有以武器進行反擊，僅以戰術瓦解示威者，「畀着喺其他國家，都一定有相當大傷亡。」

黎棟國又謂，自由可貴，但法律有劃出其界線，若「踩過界」破壞他人自由或「過晒火」，「如果無執法者，大家可以想像吓會變成點樣。」

兩人亦談及國際形勢及俄烏戰爭影響，盧永雄認為，今日的國際亂局源於2013年烏克蘭示威，形容其影響如同「蝴蝶效應」，延禍至糧食及能源危機；黎棟國同意稱，雖然本港百物騰貴，汽油價格更持續高企，但慶幸本港獲祖國支持，糧食及用品價格仍然「OK」，通脹率保持穩定，「香港係好幸福，唔使驚冇嘢食，唔使驚生活受到影響。」他又以歐洲情況作對比，指部分德國中產亦需排隊領取救濟，「亦都可以想像歐洲今個冬天，係極惡劣。」他謂，當世界各國為達目的，採取非常手段時，「殺敵八百，自損二千，只會自食其果。」

11月17日，警方多次於理大外漆咸道南發射水炮驅散示威者。（資料圖片／鄭子峰攝）

他又稱，國家過去一直辛苦走來，內地新聞更不時報道有內地官員猝死，黎棟國指他們本身是黨員，擁為人民服務精神，「為工作使命不斷搏殺，係我哋所不及」，結果國家創出全國脱貧及防止沙漠化等多個奇蹟。黎棟國說，港人亦應感恩可維持原有生活方式及原有資本主義制度，且在國家支持下，「2047年唔係大限。」

行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀有出席講座支持黨友，有觀眾指對方時任保安局局長時，未能成功推動23條立法，遂時至今日中央需要出手，黎棟國則代答稱，葉劉淑儀及時任律政司司長梁愛詩當時身先士卒，惟本港自回歸以來對《基本法》認識流於表面，國家定義亦一知半解，「只係聽到高度自治，只係見到保障各類自由」，惟忘卻第一條已列載香港是中華國家不可分離的部分，且當時港人對國家安全亦不認識，結果對立法感到抗拒。他強調，安全是國家首要，若未能保障國家安全，亦難保人民安全，本港正從實踐中學習，他又形容本港「輕舟已過萬重山」。

有顴眾則問及本港未來是否可保自身優勢及移民議題，黎棟國指，本港的繁榮，有賴每次轉型成功，只要善用長處發展產業，「條條大路通羅馬」。他又認為，移民並非完全是「不好的事」，因香港是吸納人才的「大磁石」，「有人走先有空缺」，他又以美國排華例子為例，導致不少華裔大學教授落户香港任教。