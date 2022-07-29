中大兩醫科生首到外推動公共衞生人道援助項目　體會醫患互信

兩名中大醫科生自2020年起加入非牟利慈善組織「共享基金會」，協助籌備及推動公共衞生人道援助項目。他們在今年4月底至5月初，隨團到柬埔寨開展控制病媒傳播疾病項目，與當地衛生部門主要官員交流及在當地醫院實習，兩人均認為實習過程獲益良多，體會到醫患之間有相當大的信任，「今次過程是大開眼界」。

共享基金會表示，計劃在今年第3季，安排流動手術醫療車及內地醫療團隊，到訪老撾、柬埔寨及非洲吉布提的貧窮地區，為居民安排白內障手術，預計會處理約36,000 宗手術。西非國家亦是該會未來工作重點之一。



沈思彤（左）及Tayyab Shahzada（右）在今年4月底至5月初，隨團到柬埔寨開展控制病媒傳播疾病項目，兩人均認為實習過程獲益良多。（林澤鋒攝）

在中大修讀醫科的六年級學生沈思彤及Tayyab Shahzada，自2020年起成為共享基金會的實習生，協助籌備及推動公共衞生人道援助項目。沈思彤表示，3年前透過學校參與到內地四川省推動健康教育項目的活動，逐漸對人道救援工作產生興趣。機緣巧合下她加入共享基金會，為消除白內障致盲項目起草支援流程，例如由入院、手術到出院的程序，亦籌備控制病媒傳播疾病的公眾教育項目，包括製作宣傳單張及海報。

今年4月底至5月初，沈思彤隨團到柬埔寨開展另一個控制病媒傳播疾病項目。她說，今次經驗讓她了解當地醫療制度及風土人情，對於籌備已久的公共衞生項目實現，亦感到滿足及有成功感。在行程期間，沈思彤曾在醫院不同部門實習，例如兒科、婦產科及傳染病科等，令她體會到醫患之間有相當大的信任，形容今次過程是「大開眼界」。

沈思彤提到，由於當地氣溫高且無冷氣供應，病房比室外環境更感焗促，醫護人員在不理想的環境下，都要盡力醫治病人。她期望未來能將自己知識及經歷，分享給其他更年輕的醫科生，做到薪火相傳。對於留港抑或到海外發展，她表示持開放態度。

沈思彤曾在醫院不同部門實習，令她體會到醫患之間有相當大的信任，形容今次過程是「大開眼界」。（林澤鋒攝）

實習生Tayyab︰病人對醫生的信任 是醫生全力治療病人的動力

另一名學生Tayyab Shahzada 同樣是基金會的實習生，協助撰寫眼科手術的執行細節及宣傳計劃，亦有參與相關項目的起草。他說，柬埔寨之旅令他有不少反思，當地部份人很難接觸到基本醫療服務，即使他們出現病徵亦未能求醫。由於當地居民缺乏足夠公共衞生知識，很依賴醫生治療，病人對醫生的信任，是醫生全力治療病人的動力。

他表示，今次身體力行推動一個項目的經驗，是不能透過課堂獲取，實習經驗讓他增廣見聞，有助磨練心理質素及技能。

Tayyab Shahzada 指，由於當地人缺乏足夠公共衞生知識，所以很依賴醫生的治療方法，讓他感受到病人對醫生的信任，是醫生全力治療病人的動力。（林澤鋒攝）

基金會疫情期間曾向老撾及柬埔寨捐贈40公噸抗疫物資

共享基金會自2018年成立以來，共走訪8個亞洲及非洲國家，與當地衞生官員探討開展人道救援項目，並於老撾、柬埔寨及吉布提等國家開展不同項目，包括提供白內障手術的援助。

基金會總幹事陳英凝表示，過去兩年新冠疫情期間，基金會亦處理過數個大型項目，包括向老撾及柬埔寨捐贈40公噸抗疫物資。在本港第5波疫情時，亦曾與多間機構處理100噸抗疫物資，並向有需要人士派發血氧儀，及設多國語言的家居檢疫護理指南。

基金會總幹事陳英凝表示，在本港第5波疫情時，亦曾與多間機構處理100噸抗疫物資，並向有需要人士派發血氧儀及設多國語言的家居檢疫護理指南。（林澤鋒攝）

陳英凝續說，人道援助項目中使用的流動眼科手術車，技術不斷升級，現設有5G網絡方便團隊為病人提供醫療意見，甚至進行遙距手術。為應對新冠疫情，車內亦設負氣壓系統，以防病毒傳播。陳又指，每部車有1間手術房，可同時處理2宗手術，正常情況下一般能在24小時內完成40至50宗手術；車內有4名醫護人員處理不同程序，強調「每名病人喺睇完醫生後，自己都會有返個記錄」，而應診過程中亦會為他們提供體驗及健康教育。

陳英凝透露，病人於手術後能夠恢復視力，都表現得十分激動，認為是讓他們「有返尊嚴，自己可以照顧自己」，而團隊每次均會作事後檢討，務求不斷改善流程，確保流暢及「唔好出事」。

基金會計劃在今年第3季，安排流動手術醫療車及內地醫療團隊，到訪老撾、柬埔寨及吉布提的貧窮地區進行白內障手術，預計合共會處理約36,000宗手術，西非國家亦是該會未來工作重點之一。

共享基金會是國際性非政府非牟利慈善組織，致力於醫療及公共衛生人道援助，項目通過與「一帶一路」沿線國家的不同機構開展合作，協助應對當地衛生及人道主義問題。