醫管局新增慢阻肺病遙距診療服務　疫情下網上會診免病人舟車勞頓

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）為香港十大疾病殺手之一，醫院管理局設有「慢性阻塞性肺病中央委員會」，聯合跨專業團隊醫護人員，制定綜合護理模式，以一條龍方式提供專科門診服務，減輕病人因慢阻肺病所帶來的不適和困難。新冠疫情下，更新設視像會診，為病人提供遙距醫療，有效減低病人院次數，善用醫療資源。



慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）為香港十大殺手病之一。(張浩維攝)

醫院管理局慢性阻塞性肺病中央委員會主席黃慕蓮指出，慢性阻塞性肺病中央委員會於2015年成立，透過包括醫生、護士等跨專業醫護團隊合作，提供一條龍服務包括評估症狀丶加強病人自我護理丶出院後支援等，減輕病人因慢阻肺病所帶來的不適和困難。成立委員會後五年間，入院病人數目持續下降，由2015年時，5萬人內有一萬人要入院，五年後減至6600人。經評估，約77%病人病情受控。

九龍中醫院聯網顧問護師（呼吸科）列碧琪表示，今年6月試行遙距醫療服務，利用「HA Go」流動應用程式進行視像會診服務，病人足不出戶便可接受服務，減輕醫院擠迫和增加人與人之間的社交距離，有效防疫。

「有病人住得遠，拎住成桶氧氣，的士都未必搭到。遙距會診免卻咗呢種奔波，病人亦無需輪候同等待覆診。未有呢個服務之前，病人有一啲病徵，都唔識分係唔係需要睇醫生，就去哂急症室。」列碧琪指，護士會幫助缺乏電腦知識的長者下載應用程式和登入等，讓他們亦能使用服務。

病人免卻舟車勞頓減輕等候壓力

今年已91歲的焦伯表示，之前因為游水時「唔夠氣，好索氣」求診，檢查後發現患上慢阻肺病。醫生指出他可能因20歲已開始吸煙，吸煙約20年，雖然戒煙50年，但仍影響健康。他參與網上會診後覺得很方法，「唔識可以問，又唔使舟車勞頓。」

黃慕蓮指出，吸煙有如「小型焚化爐」，對肺部健康影響深遠，越早戒煙越好。接種流感疫苗丶十三價肺炎球菌結合疫苗和新冠疫苗亦有效減低長者的肺部感染風險，提醒市民應盡快戒煙和接種疫苗。