屯門Y·PARK日處理30噸園林廢物　製木板木方供重用　木碎也有用處

位於屯門曾咀的園林廢物回收中心Y·PARK [林·區]，啟用逾一年，但遇上嚴峻疫情一度停開。環境保護署表示，園區首年每日共處理約30公噸園林棄置物，期望日後能逐步增至每日處理約60公噸，以生產更多木板，應付外界需求，同時「做大個餅」，讓市民認識不同木製品。

環保署指，自第5波疫情有所緩和後，該園已重新舉辦導賞團，每星期共有3團，每團名額為15人，活動受市民歡迎，本月（8月）的導賞團部分經已額滿。



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Y·PARK源於2018年超強颱風山竹吹襲香港後，產生大量塌樹。當年政府設立臨時園林廢物回收場，回收及循環再造所產生的塌樹廢物及其他一般園林廢物，例如節日植物、盆裁植物、矮樹、灌木、樹枝及細枝等。為擴大回收再造的規模及再生產品的種類，決定發展園林廢物回收中心Y·PARK [林·區]，長遠為業界提供穩定的木材供應。

Y·PARK在2021年6月29日正式投入運作。園內現設有再生產品生產區、再生產品存放及待分發區、資源中心、木工教室、升級再造產品展示區及戶外休閒區等多個設施。

現每日處理約30公噸園林棄置物 七成來自政府部門

環保署指，香港過去數年平均每日棄置約200多公噸園林廢物，主要來自工務工程、日常植物保養及天災、颱風等緊急事故。園區接收的園林廢物有超過70%來自政府部門，廢物之中約40%為幼枝樹葉、30%為樹枝、20%為沙石及垃圾。至於餘下10%是可塑性最高的粗大樹幹，一般可再生產為木板及木方。

環保署表示，首年園區每日共處理約30公噸園林棄置物，期望日後能逐步增至每日處理約60公噸。（張浩維攝）

木材由鎅木至風乾需時2至3周

Y·PARK 內設有不同處理設備，例如木材破碎機、木材切割機、乾燥及消毒設備等，能將合適的園林廢物轉化成不同有用物料，例如木板、木方、木碎及木糠等。樹木抵達園區後，會先卸下到園林廢物接收及儲存區，作簡單分類，再將適合的園林廢物送到再生產品生產區作破碎及切割。最後，被送到再生產品存放及待分發區，作烘乾刨平或存放，供有興趣的用家提取。

在再生產品生產區，木材會經全自動鎅木機砌割成木板及木方。鎅木機一般處理直徑超過300毫米的樹木，若超過700毫米，就需要先作額外處理。至於樹枝及直徑小過300毫米的樹木，則會用木材破碎機，將原木打碎成木碎，經過隔篩按大小分類。由於其後的烘乾工序或會令木材彎曲，切割時會「鎅得厚啲」，以便之後刨平製成平直木板。

經過砌割過程後，會用吹風機以攝氏60度烘乾，然後分隔存放，以防發霉。烘乾過程需時1至2星期，由鎅木到風乾則合共大約2至3星期。木碎則不需烘乾，數天便可使用。

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回收製成不同產品 試驗用木碎作園林覆蓋物阻雜草生長

完成上述程序後，原木會被製成木傢俬、藝術品及花園裝飾品；木板及木方亦可用作木傢俬、設施裝飾及花園木欄。至於木碎會用作種植用的覆蓋物，堆肥用的膨鬆劑，亦可製造生物炭原料。

環保署表示，木碎覆蓋物主要應用於園內綠化休閑區、路旁花槽及綠化地方，有效防止雜草生長，減少灌溉及避免泥土遭踩實，壽命約9個月至1年，之後會自然分解成泥土養分。該署指，現時仍在試用期，早前曾供應予小冷水蝴蝶保護區使用，效果良好。

園內產品儲存及分發區的木材，則可供外界提取。若涉及政府項目或舉辦有益社會活動，該署更會免費提供木材。至於本地木藝師就需聯絡承辦商購買。

環保署表示，木碎覆蓋物主要應用於園內綠化休閑區、路旁的花槽及綠化地方，有效防止雜草生長，減少灌溉及避免泥土遭踩實，而其壽命約9個月至1年，之後會自然分解成泥土養分。（張浩維攝）

興建竹篙灣檢疫設施時 Y·PARK試過一日接收200公噸木材

環保署高級環境保護主任賴峻傑表示，Y·PARK整體設計體現廢物資源循環再用，園區的 辦公室及資源中心，前身是屯門曾咀靈灰安置所承辦商的辦公室。他又說，園內木裝飾及擺設，均由回收的木製造出來，「大部份用到嘅都用」。木板現時供不應求，期望未來可加大處理量，生產更多木板應付需求，同時「做大個餅」，讓市民認識不同木製品。

賴峻傑指出，園方生產出來的大部份為木碎，每日產量約5至10公噸，視乎需求及回收的品種而定。他透露，數個月前當局需要於竹篙灣興建檢疫設施，土地平整工程令園方一日內曾接收約200公噸木材。

環保署高級環境保護主任賴峻傑表示，整個Y·PARK 設計均體現廢物資源，循環再用。（張浩維攝）

研引入無線射頻辨識系統 記認價值高及珍貴的樹木

對於如何分辨回收的木材，賴峻傑表示現階段未能確實分到樹種，但當局未來會引入無線射頻辨識系統（RFID），記認價值高及珍貴的樹，若日後不幸被斬並送到園區，亦可得知其品種及種植地方。

環保署正籌劃於鄰近的環保園設生物炭 (Biochar)試驗設施，可與Y-PARK[林•區]產生協同效益。賴峻傑預計，設施每年可處理約6,000公噸木質廢料，並生產1,200公噸的生物炭，為木碎尋找出路，例如用作建築材料。

他表示，園方去年與本地木藝師合作，以林區生產的木材設計不同雕塑品，認為木板及木方會是未來出路，計劃在升級再造方面再作推廣。賴峻傑又稱，園內展覽室已經有很多中高檔的再生木產品，直言「市民都唔需要去外國選購」。

賴峻傑又稱，園內展覽室已經有很多中高檔的再生木產品，直言「市民都唔需要去外國選購」。（張浩維攝）

早前第5波疫情嚴峻時，Y-PARK曾於網上舉辦工作坊，教育市民用不同廢物製作再生產品，賴峻傑形容反應是「超額認購」。自疫情緩和後，Y-PARK已重新舉辦園內導賞團。賴峻傑指，開放預約後「即刻爆得好犀利」，市民反應很好，認為設施受社會大眾歡迎，園方亦會主動到學校做推廣活動。

導賞團每周3團 可於到訪前5至30天預約

導賞團每星期共有3團（逢星期三、五、六），每團名額為15人，每節導賞約1.5小時，其中週六的導賞團，另設1.5小時工作坊。

活動受市民歡迎，本月（8月）的導賞團部分經已額滿。署方提醒，訪客可於計劃到訪前5至30天透過網上預約，而網上預約系統與特別申請共用名額，為先到先得。另外，所有訪客均要遵守現行防疫規定，包括符合「疫苗通行證」 要求。有關詳情請瀏覽https://www.ypark.hk/zh-hant/appointment/