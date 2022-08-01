中環酒店誤殺案　兩男被控誤殺罪提堂　警方需時調查案10月再訊

中環一酒店內日前發生命案，一名男子倒斃荷李活道一間酒店房間浴室內，雙腳被床單綑綁。警方事後拘捕一名美國籍男子和一名本地男子疑與案件有關，並控以他們誤殺罪，案件今(1日)在東區法院提堂。他們暫毋須答辯。案件押後至10月24日再訊，期間讓警方進行認人手續、翻查閉路電視紀錄等，兩名被告還柙看管。



2名被告分別為美國籍的SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）及廖偉業（44歲，售貨員），他們被控1項誤殺罪，指他們於2022年7月29日下午5時53分至7月30日凌晨1時15分，在香港中環荷李活道的地酒店某房間非法殺死陳德明。首被告未有保釋申請，次被告申請保釋，遭裁判官拒絕。

據悉，兩名被告離開酒店時，遭職員要求辦理退房手續。次被告乘搭的士離開，首被告則告知職員，朋友在房間內不適，職員到房間查看後報警。死者疑身材肥胖，兩2名酒店職員協助5名仵工共7人合力才抬到上車。

案件編號：ESCC 1442/2022