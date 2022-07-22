飛磚殺人｜案發現場檢獲磚塊已崩角　官為兩被告索取報告押後判

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡， 另一名清理路障的市民亦被襲受傷。兩名涉案少年早前被裁定誤殺和有意圖傷人罪脫，暴動罪則成立。案件今(22日)高等法院處理時，控方陳詞時強調，黑衣人先挑起事端，兩名被告更曾商議帶鎚子。辯方求情時提及，首被告已深感後悔。法官先為兩名被告索取背景報告，把判刑押後至8月12日。另外，警方亦移走證物，包括在現場檢獲的磚塊，可見有磚塊的角已崩。



警方今早搬走部份證物，其中一塊在現場檢獲磚塊，可見其中一隻角已崩。(朱棨新攝)

兩名被告：劉子龍（19歲，無業）和陳彥廷（ 18歲，學生），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與其他人在上水北區大會堂外意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。法官在控方舉證完畢後，指案中證據不足以支持謀殺罪，該罪改為誤殺罪。陪審團經退庭商議後，裁定兩名被告誤殺和有意圖傷人罪不成立，而暴動罪則成立。

控方強調黑衣人先挑起事端

控方對於次被告在求情文件提到，案發時黑衣人和清路障的市民都有掟磚，控方特別向法庭強調，當日是黑衣人先挑起事端，又指兩名被告曾商議帶備鎚子，亦有被告在案發時持鋸。

網上流傳片段當日衝突情況。(詳看下圖)

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帶鎚子只為打碎磚塊

首被告的代表大律師即回應說，鎚子只是用於打碎磚塊，又呈上多封求情信，指首被告在求情信表示已對其行為感到後悔，還柙期間已反省。首被告案發時僅16歲。次被告的代表大律師則稱，辯方早前傳召的精神科醫生有指，次被告患有驚恐症等。

法官稱，首被告未有出庭自辯，法庭亦缺其背景資料，故先索取兩名被告的背景報告再判刑。

案件編號：HCCC322/2020

死者羅長清倒地後其手機拍到的影像，可見磚塊不斷在上空飛過。(詳看下圖)