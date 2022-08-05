首個電油站今開幕　充電一小時可駛至少150公里　收費64元

由香港蜆殼公司（Shell）營運的電油站今（5日）開幕，成為全港首個同時提供電動車充電及汽車加油服務的油站。新電油站位於赤鱲角南路10號，佔地5,000平方米，提供16個加油位置，4個電動車充電位，當中包括兩個快速充電和兩個中速充電，駕駛者可以利用ShellRecharge手機應用程式進行預約和付款。站內亦有汽車保養和便利店服務，滿足駕駛者各方面的需要。



快速充電一小時收費64元 中速充電每兩小時收費21元

電動車在港急速普及，充電設施需求大增，作為全港首個電油站，站內設有兩個快速充電和中速充電位置，最大充電速度分別為 60kW 及 7kW，並提供全天候服務。

快速充電每度電收費約3.2元，提供45、60、90和120分鐘的服務，分別以15、20、30及40kWh進行充電。以一小時的充電服務為例，收費為64元，約可行駛150-300公里。而中速充電收費較便宜，每度電約2.8元，每兩小時21元，最多可以充電8小時。駕駛者可因自己的需要選擇兩種服務。

可用手機應用程式預約6日後充電位置

手機應用程式ShellRecharge會顯示附近的充電站，駕駛者可提早預約，最多可提早預約6天後充電位置。現時電油站的電動車充電站只接受預約，並以手機進行付款。駕駛者可透過應用程式獲得充電站的即時資訊，包括充電器總數和使用情況等。

充電時間中會預留5分鐘讓駕駛者提早離開充電站，方便下一位的預約者可準時為電動車充電。預約者只要到場掃描充電站上的二維碼、插上電線並等待十秒，充電站就會為電動車充電。

環境保護署助理署長梁啟明致辭時表示，將以淨零碳排放為目標，推動充電服務長遠可持續發展。（麥鍵瀧攝）

環境保護署助理署長梁啟明到場參與電油站的開幕儀式，他表示為了應對電動車普及化和減碳政策，環境保護署將會繼續改進EV充電易手機應用程式，並增加電動車的配套，為駕駛者提供更多元化的服務。