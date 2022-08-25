生酮飲食最初用於治療腦癇　藥物仍無效者可考慮迷走神經刺激術

近年大眾對生酮飲食這概念應不會陌生。只要在網上搜尋一下，就有很多與減肥相關的生酮飲食資訊。尋根索源，生酮飲食其實是治療腦癇症患者的一種療法。嚴重的幼童病患者，如藥物未能完全控制病情，可選擇生酮飲食，亦可考慮手術治療，包括迷走神經刺激術以減低發作頻率及控制病情。

撰文：兒童腦神經科專科醫生袁志立



腦癇以前被稱作「癲癎」，然而其與「瘋癲」是兩回事。腦細胞有微細電流，用作傳遞訊息，若腦電波正常時，會呈現規律的腦波，當出現腦癇時，其電波則非常紊亂。

腦癇最常見於幼童和長者，分為全腦性和局部性，分別會引至病人全身或局部性抽搐。全腦性患者發病時，會突然失去知覺、四肢抽筋、肌肉僵硬或出現失神等情況；局部性腦癇則在清醒情況下，個別肢體不由自主地抽搐。

兒童腦癇成因分為先天和後天因素。先天因素包括基因問題、先天性腦部結構異常、新陳代謝病等；後天因素則與各種疾病引起的併發症或後遺症有關，如腦炎、腦腫瘤、中風、由意外或疾病引至腦部缺氧或創傷等。

腦癇對患者的生活影響很大。患者病發時會因失去知覺而增加受傷的可能，例如在過馬路途中或游泳中發作便有發生意外的危險。部分患者更會因為持續發作導至腦部受損，甚至突然死亡。有些腦癇類型則令患者無法集中精神，長遠地影響其學習和發展。病情控制得不理想的患者工種往往受限，例如未必能駕駛或操作重型機𢬿。社會上的標籤也令對患者的生活和社交構成困擾。

迷走神經刺激術是在病人身上植入刺激器，在病發前發出微弱電擊控制發作。

治療腦癇，一般包括藥物、食療和手術三方面。大約三成病人不能單靠藥物來完全控制發作，此病況稱爲抗藥性腦癇。服藥無效的病人可選用生酮飲食和手術來控制病情。許多研究證實生酮飲食能有效減少發作次數。生酮餐中食物的數量和種類都必須經過準確計算，病人需要嚴格遵循規範，並每三至四個月定期檢查，監察情況。如病情穩定，兩至三年後可因應情況調節生酮份量。

抗藥性腦癇病人亦可以考慮利用手術，如迷走神經刺激術作治療。患者在左胸位置植入像心臟起博器的刺激器，再用導線連接刺激器和左迷走神經，從而傳送脈衝來減少腦癇發作的頻率和嚴重程度。這技術在西方國家已發展得相當成熟，大部分成人和兒童抗藥性腦癇病人也適用，本港公立醫院亦早已引進此技術。

迷走神經刺激術同時會附設外置磁石，患者或照顧者在感到快要發作時或正在發作時利用磁石手動額外提供刺激，嘗試阻止發作或縮短發作的時間。新一代的機種也能自動檢測腦癇發作並提供額外刺激。

因此，及早治療兒童腦癇是十分重要。病情控制得宜能避免意外發生和減少生活上因此而受到的限制，更能減輕疾病對患者智力發展的影響及患者家屬的負擔。