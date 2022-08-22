涉合力強姦菲傭　辯方陳詞質疑　父母怎會在子女在場下強姦事主

男僱主涉在妻子協助下強姦菲律賓女傭案，今（22日）在高等法院續審，男僱主一方作結案陳詞。辯方質疑既然女僱主不滿男僱主「玩女人」，為何會在案發當天為男僱主口交以強姦女傭。辯方另反問陪審員，有否會有一對父母在其兩名小朋友在場的情況下，仍要強行強姦一名正聲嘶力竭反抗的女傭。案件押後至明早續，屆時由女僱主一方作結案陳詞。



男被告陳暹德的代表大律師林芷瑩陳詞指，重申男被告與事主X雖有發生性行為，但雙方只是金錢交易。辯方又指出，男被告坦言婚後仍經常「玩女人」，雖然其行為不符合道德標準，但這並不代表男被告有罪。相反，男被告既在控方盤問下承認與妻子關係不好，因曾向其求歡被拒才會將目標轉向X，妻子亦一直不滿男被告「玩女人」，妻子為何會在案發時替男被告口交，以幫助其強姦X。

男被告陳暹德。(朱棨新攝)

辯方指X的供詞誇張和失實 非誠實可靠的證人

辯方續指，X供詞有很多誇張、失實的地方，如辭職時謊稱母親生病，但事實上其母親早已離世。辯方直指其非誠實可靠的證人，平日在微細的地方都會說謊，更何況在一些重要的事情上，再加上一旦被告被裁定罪成，即有利於X的民事索償。辯方又指，女被告因經常就X工作表現責罵對方，更曾向X表示一旦她投訴X偷用其潤唇膏，X將無法在香港尋找任何工作，故X與女被告關係極差，可能基於報復誣蔑女被告。

提及X自言遭強姦時曾聲嘶力竭地大叫、反抗，但辯方指出若事實真的如此，當時在家中睡覺的被告的8歲女兒及1歲半兒子怎會未被驚醒。辯方又質疑兩名被告作為父母，會否在兩名年幼子女面前強姦女傭。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，以及非禮X（案發時約30歲）。

男被告早前作供時透露，已和女被告於案發後離婚。

案件編號：HCCC134/2020