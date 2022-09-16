研究：半數參加煤氣公司明火煮食計劃長者　對烹飪自信提升

未來人口老化逐漸嚴重，患上認知障礙症患者人數料相應增加，主觀記憶衰退是早期認知障礙症的徵兆。煤氣公司與聖公會福利協會及中大推出「煮播2.0」計劃，50%長者在烹飪方面的自信有所提升，三分二照顧者對其所照顧的長者自行煮食增加了信心。



香港目前有逾10萬名認知障礙症患者，根據研究推算，本港認知障礙症患者人數將於 2039年劇增至超過 30萬 。主觀記憶衰退是早期認知障礙症的徵兆，即在別人尚未察覺前，就感到自己的記憶和思考能力出現了退化，這類長者仍有自理能力，惟因經常「無記性」而自覺「無用」；照顧者亦面對不同的挑戰，例如有部份患者仍期望能獨立以「明火」煮食，照顧者既擔心長者安全，又不希望剝奪其自主能力而感到矛盾，承受的照顧壓力亦日益沉重。

據煤氣公司稱，「煮播2.0」計劃結合職業治療元素及烹飪導師專業，把「程序記憶法 」融入食譜，即詳細列明煮食步驟，配合顏色、字體及圖片說明，讓有主觀記憶衰退的患者在烹煮過程中同時進行認知訓練。

計劃亦新增照顧者參與的部份，讓長者與照顧者一同享受明火煮食的樂趣 長者透過活動展現其「自煮」能力，重拾自信。同時，活動亦讓照顧者轉換角度思考，學懂照顧長者的技巧是「適時放手」，讓長者參與分擔家務，保持自理能力。另外，活動透過讓長者及照顧者共同學習烹調地道家常菜式，促進他們彼此欣賞、鞏固關係 及傳承家庭文化 。照顧 者亦可藉 活動前後舉行的小組聚會 建 立 支 援 網 絡 ，紓緩其照 顧 壓力 。

中大賽馬會老年學研究所分析了60對有主觀記憶衰退的長者及其照顧者在活動前後的表現，並將干預組和對照組的數據進行對比， 結果發現：

1. 50.0%的長者在烹飪方面的自信有所提升。

2. 66.7%的照顧者對其所照顧的長者自行煮食增加了信心。

3. 55.0%的長者和53.3%的照顧者的身心健康綜合指數有所提升。

4. 46.7%的長者和43.3%的照顧者的生命意義感有所提升。

5. 40.0%的長者在家庭和睦滿意狀況方面有所改善，當中以男性長者的改善尤為明顯（75.0%）。

6. 50.0%的長者的自評健康有所改善。

煤氣公司企業環境、社會及管治總監企業事務總監楊松坤表示，希望利用明火煮食為認知障礙症患者提供幫助，並同時鼓勵同事參與成爲義工，令他們更明白患者及其照顧者的情況，達到助人自助的目的。

中大賽馬會老年學研究所余浩欣表示，是次研究可對有關預防認知障礙症的研究發展，發揮了關鍵的促進作用，希望此計劃將來能夠加入以「健康飲食」為題的烹飪活動，向長者和照顧者講解針對他們的健康飲食法門，促進他們的身心、腦部和社交健康。