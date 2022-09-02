疫情．最新｜律政司副司長張國鈞確診正接受隔離　昨日仍有上班

本港周四（1日）新增確診10342宗，單日突破萬宗個案。聯合醫院呈報一宗15個月大女嬰染疫危殆個案，8月30日快測陽性，其後三次抽搐到急症室求診，目前可自行呼吸，維生指數穩定，腦掃描檢查正常，在深切自療部留醫，情況危殆，女嬰母親及同住祖母亦檢測呈陽性。



政府預備下調疫苗通行證年齡到5歲，要打兩針，最快未來一兩星期公布詳情，預計有2個月過渡期安排兒童打針。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.36，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【08:45】律政司發言人今日（2日）表示，律政司副司長張國鈞對冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張國鈞最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

【08:05】沙田豐和邨和安樓今早（2日）解封，其間636人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案。

▼9月1日 創知中學開學▼



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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼9月1日 福建中學附屬學校開學▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月26日起強制檢測公告▼

