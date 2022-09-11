翠林邨大維修惹爭議　韋志成反駁稱「招標妥」無積壓個案

將軍澳翠林邨1.7億元大維修早前引發爭議，市建局行政總監韋志成今日（11日）指出，留意到有工程顧問指「招標妥」需時間過長，亦有法團委員指疫情下「招標妥」積壓過多個案。韋志成反駁說法存有謬誤，市建局跟進後已作出解說，以消除謬誤，強調「招標妥」推出6年間已惠及21.4萬個住宅單位，過去一年審批約千宗申請，重申疫情並沒引致服務受阻，甚或出現個案積壓的情況。



將軍澳翠林邨正就大維修進行招標。（資料圖片/江智騫攝）

韋志成在網誌表示，留意到早前有報道提及，將軍澳翠林邨業主立案法團有工程顧問代表指，「招標妥」涉及較多操作程序需時間長，另有法團委員稱，「招標妥」受疫情影響令新申請個案未能審批。他指有關說法存在謬誤，反映部份業界持份者有誤解，市建局跟進翠林邨後，已向相關工程顧問公司詳細講解，消除謬誤，並與業主立案法團會面作解說。

過去一年審批千宗申請

韋志成指，自2016年5月推出「招標妥」，截至今年7月底，已審批超過2,600宗申請、涉及約3,300幢樓宇，惠及多達214,000個住宅單位；當中，大約1,000宗申請是在過去12個月完成審批，強調「並沒有因為疫情引致服務受阻，甚或出現個案積壓的情況。」

韋志成又指，第五波疫情爆發期間，有約230宗維修工程的開標工作需要暫停，市建局團隊利用科技，自今年2月開始試行線上視像直播開標，協助法團加快處理因開標個案，在今年上半年有約90宗完成開標，未來會將有關安排恒常化。

韋志誠指，九龍區一個的小型屋苑申請「招標妥」服務後，最終揀選的標書所建議的總工程費用亦低於獨立估算。（韋志誠網誌圖片）

九龍區屋苑經「招標妥」招標低於估算

市建局比較及分析招聘工程承建商回標數據，顯示推出「招標妥」後，整體招聘承建商回標數目的中位數約37份，相比未有「招標妥」20份增幅接近一倍，有超過六成的中標價低於獨立估算。

韋志成分享一宗成功個案，涉及九龍區一個的小型屋苑、單位數目約30伙，大廈法團組織大維修工程回標數目只有十多份，回標價亦偏高，最終擱置工程。當法團於2018年申請「招標妥」服務後，開標時收到超過40份有效標書，最終揀選的標書所建議的總工程費用亦低於獨立估算。

他又提到，市建局去年4月設立全新「電子招標平台（公眾版）」，截至今年8月底，已有超過280項工程透過「公眾版」，由法團自行上載標書，邀請各類型承建商及顧問公司投標。