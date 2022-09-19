醫療建築及設施規劃以人為本　預留擴建空間增服務彈性

香港擁有龐大醫療系統，各區大大小小的公立醫院均隸屬不同醫院聯網，政府在制定發展計劃時均會按各區面積及人口分布、現有醫院數目及需求變化等作詳盡考慮。隨著人口及城市密度增加等，當局除了不時檢視現有醫療設施是否足夠外，近年亦因疫情關係，特別加強在新增或重建醫院計劃中提供更多可轉換式隔離病房設施，甚至因應本港整體土地供應不足的情況，在興建醫院時預留空間在向上或橫向擴建之用，令長遠醫院服務得以提升至最佳效能。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



現時本港共有約43間公立醫院和醫療機構、近50間專科門診及約70多間普通科門診，各醫院及門診均按其所屬區域，劃分為七個醫院聯網。當局在考慮醫院擴建、重建或新建計劃時，均會考慮各聯網的需求、人口及承受能力等多方面因素，從而作出涉及逾十年發展過程的長遠規劃方案，有助審視及早作培訓，以提供所需醫護人手。

例如政府近年先後提出兩個「十年醫院發展計劃」，便橫跨了十多年的發展歷程，希望能達至「與民攜手、保健安康」的發展目標和使命。此使命不單止要為本港有需要的人提供醫院服務、為他們治病，更甚是希望能令市民保持身體健康，即「Helping People Stay Healthy」，因提升了市民健康而減少以入院的需求為目標，讓醫療服務留予更有需要的人。

不過，如何能令各區醫療服務有系統地健康發展，這是個重要的課題，據悉當局除了要了解各區人口發展趨勢、密度、醫療需求及平衡公私營醫療服務等，亦會聯注不同區域的人口需要。例如在新發展區域，或需要較多婦產科或兒科等服務，而在舊區則較著重長者醫療服務是否足夠等。

再者，隨著早年沙士來襲、以致現時新冠肺炎肆虐，當局亦增加對隔離病房發展的關注，如在一些新建醫院大廈，以往一般以興建普通病房為主，現時則會考慮建成更多可轉換成隔離設施的普通病房，如在換氣量上或病房隔離區間等方面做好預備，新建的普通病房具備感染 控制所需的通風系統和設計功能，以便有需要或一旦爆發疫情可轉作隔離病房，作對抗疫症之用。

同時，新建或重建的醫院和診所將加入彈性空間和設施，可因應需求的高低作服務調整，或就傳染病爆發等危機作緊急應變。新的日間醫療和門診設施亦採用靈活多變的空間設計迎合不同運作需要，例如房間可供醫生診症或跨界別諮詢，設施的佈局可變動以加設防疫措施、支援社區檢測或大型疫苗接種計劃等。

此外，面對本港長期土地供應緊絀情況，當局亦會在部分新建醫院大廈頂層，預留空間作擴建更多樓層之用。因此，建築師等需在設計時下功夫，亦有其他規劃設計在醫院外牆預留接駁通道位置，給予大樓向上或向橫發展空間，如在機房和供電系統預留空間或容量，而同時大樓整體負載能力亦特別計算，確保若區內醫療需求急劇增加，當局可適時興建更多樓層應付所需，整體而言亦令社區發展有較大彈性。

本港醫院的設計不但經過周密的計算和策劃，制定發展計劃時亦要與時並進，才能規劃出以人為本的醫療系統。據知「十年醫院發展計劃」各個項目在完成後會根據當時的社會需求和可用資源分階段投入服務，而具體細節則經機構的周年規劃機制審議，以循序漸進的方 式啟用相關項目，可確保服務的開展與人力和其他資源的規劃一脈相通、互相配合。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

