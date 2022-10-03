高效能粒子過濾器疫下成潔淨空氣「神器」　強化普通病房通風抗疫

隔離病房是醫治傳染病患者的重要設施，過去本港出現一波又一波的新冠肺炎疫情，即使確診數字有所回落，當局亦未有鬆懈，時刻爭取興建更多具彈性的隔離病房或臨時醫院，作日後抗疫之用。

通風系統對隔離設施能否發揮作用甚為關鍵，筆者上文提及2003年沙士後曾聯同不少專家進行室內通風研究，其結果不但有助對抗今次疫情，亦間接觸發可移動式高效能粒子過濾器的應用，令醫院內的普通病房、診所，甚至檢疫酒店等室內空間亦可在毋須進行大型改裝下，令空氣質素達至一定程度的潔淨。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



上文提及筆者在2003年本港爆發沙士疫情後，於2007年與多名微生物學、流行病學及室內空氣質素等專家進行研究，證實建築通風與空氣傳播感染有一定關連，亦將阻截病毒傳播等室內通風要求標準化，以為日後應對傳染病大流行做好準備。

研究令本港在興建隔離病房等設施有更嚴謹標準，亦間接帶動可移動式高效能粒子過濾器的使用。這種安裝了高效能空氣微粒子過濾網（High Efficiency Particulate Air Filter，簡稱HEPA）的設施，可以過濾微小至0.3微米的粒子，效率達99.97%，足以將大部分病毒粒子過濾。因此，在疫情突然升溫令隔離設施需求暴增，部分建築物未必適合或有足夠空改建或加建通風系統作隔離場所時，以此類移動式裝置作場地改裝便可大派用場。

為進一步研究，筆者昔日曾因應此類可移動式高效能粒子過濾器進行實驗，在2007年發表報告。筆者等專家特意搭建了實驗性病房，將6張標準病床放置在內，並使用過濾器以量度不同程度的粒子過濾效率，及透過用煙霧視覺化模擬氣流情況，結果引證使用裝置後，實驗室內每小時空氣換氣量提升至接近6次的水平。

不過，此設備不能替代室內鮮風供應，只能協助過濾空氣中的污染物或病毒等，達到潔淨空氣的效能。因此，它多用於無法識別當中是否有帶新冠病毒患者等病人的普病病房，萬一房內出現確診人士，有機會減少室內傳播風險。另外，一般醫務診所、酒樓、食肆及檢疫酒店走廊位置等地方亦可設置此過濾器以阻隔病菌。

早前有報道指，有檢疫酒店出現傳播鏈，估計有酒店客人在打開房間門時，令帶病毒的空氣流進走廊再流向其他房間室內，其後不少檢疫酒店亦購買了此類過濾器加強通風潔淨。隨著潔淨空氣設施需求不斷增加，引發了不少創科業人士朝這方面發展，不過，當考慮應用新科技時，使用者需要審慎明白及了解這些新科技是否具有公信力機構檢定其效能的證明、使用時及對使用受眾的影響等。

筆者認為，當年的沙士教訓下促成不同研究，加上專家門鍥而不捨進行多方面查證和實驗，才能在今時今日新冠疫情下，較輕易掌握對抗傳染病病毒傳播的通風要求，亦為相關標準定下可與國際接軌較嚴謹的指引，對各地共同攜手抗疫的工作或許亦有一定貢獻。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

