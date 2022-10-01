疫情．10.1｜80處納強檢　涉大埔雲滙、泓都、加惠臺及太古城多座

撰文：林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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本港今日（1日）新增3907宗確診，包括226宗輸入，個案較昨日略減，多6名病人離世，累計死亡人數為10167。另外，有3間安老院舍有個案，2間學校有2班別要停課。
目前共有1672名確診病人留醫治療，當中有165名新增確診病人。新增呈報8名危殆病人及3名嚴重病人，現時合共有36名危殆及27名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

今日（1日）除了是十一國慶公眾假期，消費券2022第二階段第二期款項亦已於凌晨發放，透過八達通領取消費券市民可拎$2000，使用支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK平台市民則可拎$3000。

10月1日強制檢測公告

昨日疫情總覽：

疫情．9.30｜約370名政府僱員持七名被捕醫生免針紙　10.12同失效
本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7446，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月30日　疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

▼9月29日 楊何蓓茵視察荔枝角公園社區疫苗接種中心▼

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強制檢測｜涉80廈葵青最多　灝景灣、昇柏山、太古城、加惠臺上榜

【20:30】當局公布10月1日強制檢測公告，涉及80個地方，包括大埔雲滙第10 座及第11座、堅尼地城加惠臺 1 座、太古城漢宮閣、齊宮閣及碧藤閣。

▼10月1日　強制檢測公告▼

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疫情｜今增3,907宗確診　多6人死亡　其中1人已打4針

【17:14】新冠肺炎疫情持續平穩，本港今日（1日）新增3,907宗確診，個案數字再回落至三千宗的水平，當中3,681宗為本地個案，226宗為輸入個案，多6名病人離世，其中1人已打4針。

院舍方面，再新增3間安老院舍有個案，其中有4名院友中招，另有9名院友被被列作密切接觸者。

昇悅居、泓景臺、聽濤雅苑等5屋苑污水陽性　政府派15萬套快測包

【17:06】政府今日（1日）表示，因應深水埗區及沙田區5個屋苑及屋邨污水驗出陽性結果，將向有關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約15萬個快速抗原測試包，供其自行檢測，以輔助識別感染者。

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供其自測。有關地點如下：

．深水埗區︰泓景臺及昇悅居

．沙田區︰觀瀾雅軒、聽濤雅苑及水泉澳邨

▼10月1日　污水陽性受影響屋苑及屋邨▼

0+3旅遊業仍未復甦　業界 ：機位不足　旅行團只恢復至疫情前的5%

【13:39】政府放寬入境檢疫安排至「0+3」，令不少港人開始計劃外遊。不過，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，旅遊業未談得上是復甦，因現時抵港者多為香港人，加上現時航空公司的的運力只是疫情前的一成，難以安排外地旅行團，現時旅行團數目只有疫情前的5%。她期望港府盡快落實「0+0」檢疫安排，下一步應與內地有通關的時間表。

對於港府將於本周四 （ 6日）取消郵輪公海遊熔斷機制，她形容是遲來的好消息，因為郵輪已在新加坡收客至明年第二季。

陳智思料0+3維持一兩個月　倡落地免檢：旅客不願冒隔離風險來港

【12:33】政府放寬檢疫安排至「0+3」，行政會議前召集人陳智思今日（1日）接受有線節目《有理有得傾》訪問，形容「0+3」可以向香港的商業夥伴提供正面路線圖。他相信「0+3」檢疫安排至少要維持一至兩個月，待政府審視數據，確保本港醫療系統不受影響，才有望放寬至「0+0」，估計今年底是合適時機。

陳智思指，現時抵港人士落機後須進行核酸檢測，遊客為免確診後要在酒店隔離，基本上不會選擇來港，建議政府適時取消抵港核酸檢測要求。

院舍探訪未鬆綁　社福界︰長者缺家人探訪易情緒低落　望放寬安排

【12:11】港府昨公布放寬防疫措施，醫管局早前亦放寬探訪要求，惟院舍探訪方面仍未見鬆綁。社聯行政總裁蔡海偉期望，隨著社會復常，當局考慮放寬探訪安排，若長者及其家屬也打齊3針疫苗，可安排他們外出見家人。

樂善堂總幹事劉愛詩也指，目前照顧百多名長者的院舍，每日只能安排約10至12人探訪。部份有認知障礙的長者，較需要以身體接觸感受家人關懷，若缺少家人探訪，更容易出現情緒低落。

有幼兒染疫後無力步行　葉柏強：對疫苗通被批削兒童權益感失望

【11:37】小朋友感染新冠肺炎後出現嚴重併發症個案惹關注，兒童接種比率亦較低。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今日（1日）在電台節目表示，有部分兒童染疫後因出現乏力而無法步行，屬腦部感染徵症。

政府降低疫苗通年齡至5歲，有批評指剝削兒童權益。葉柏強直言對此類批評感到失望，認為要保障兒童先要保護他們生命，令兒童不會置身在高風險之中，「錯誤地將小朋友嘅權益放大，比佢地唔打針就可以出去食飯、參加活動，係將佢地擺喺個好高風險嘅地方。」

▼9月30日　污水呈陽性屋邨一覽▼

▼9月30日 李夏茵宣布10月6日起食肆放寬至12人一枱▼

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▼五張圖教你添加同行者針卡至「安心出行」▼

消費券｜八達通3步多賺$156　最大化招數教學　優惠券有效期須知消費券｜7-Eleven八達通領券、百佳買現金券同送優惠券　著數一覽
半數受訪少數族裔外賣員感歧視　疫下被罵病毒源頭　團體促保勞權強制檢測｜增65幢　涉寶翠園、太古城、峻瀅等　匯璽污水陽性上榜天水圍青年感染大鼠戊肝　無接觸齧齒動物或鼠隻　潛伏期未外遊370名政府僱員持將失效免針紙　無打針或新紙10.12起禁入政府大樓專家委員會評估120宗離世前14日曾打針個案　未發現與疫苗有關聯消費券2022｜八達通查數4妙法　避非合資格消費盲點　拎千元尾數

▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日▼

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▼9月26日　入境檢疫「0+3」實施首日機場情況▼

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▼9月25日　外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼

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疫苗通行證｜父帶子到泳池始知要打疫苗　打針學生：可保健康防疫措施一文看清｜食肆酒吧每枱人數10.6起放寬　限聚令維持4人宴會准增至240人　業界指酒席接連加單　酒吧愁無延長營業時間沙田碩門邨、將軍澳明德邨等四屋邨污水呈陽性　派12萬快測包自測370名政府僱員持將失效免針紙　無打針或新紙10.12起禁入政府大樓強制檢測｜增65幢　涉寶翠園、太古城、峻瀅等　匯璽污水陽性上榜

▼9月20日起強制檢測公告▼

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使用疫苗通降至5歲　飲食界料生意再挫　國慶日零宴會促放寬限聚疫苗通降至5歲　康體業界料私人教練最受影響　泳班損失三成學生放寬防疫｜10.6起食肆准12人一枱、酒吧每枱6人　撤公海遊熔斷疫情踏平整期料個案將緩降　留院、重症數俱減4成　亞博館轉備用疫情｜今增4,023宗確診　多8人死亡　7間院舍有確診個案醫衞局：針紙的紙本二維碼、電話截圖及相片　均可作疫苗通使用
疫苗通行證
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