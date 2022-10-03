涉未清理膠塞殘留物　香港槍會持牌人罪名不成立

香港槍會涉未有妥善清理殘餘物，令附近一帶林地積聚大量鉛粒、膠塞及飛靶碎片等射擊垃圾。槍會的持牌人被票控「沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照的條款及條件」，早前否認控罪。暫委裁判官劉漢泓今（3日）在西九龍法院裁定其罪脫，指涉案6粒散彈槍子彈的白色膠塞有機會受風、雨等自然因素影響，由射擊場外被帶至場內，未能肯定是槍會未及時清理所致。



被告周啟承，57歲。他被控於2021年4月29日，在荃灣荃錦公路的香港槍會內，沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照的條款及條件，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用彈藥或其部份，即6粒來自散彈槍子彈的白色膠塞。

劉官裁決指，涉案6粒膠塞屬於彈藥，槍會應確保在射擊活動完結當天、在射擊場閉館前完成清理射擊殘留物。而涉案射擊場自1973年起一直有射擊活動，2020年7月4日閉館，警方則於去年4月29日在雙向飛碟射擊場檢取膠塞。

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裁判官指膠塞有可能受風、雨等自然因素影響 由場外被帶至場內

劉官續指，雖然膠塞明顯是槍會進行射擊活動後的產物，但事實上在何時產生並不知道。據庭上證供及槍械專家的供詞，射擊殘留物有機會在射擊時發射出場外，加上涉案膠塞僅重2至3克，有可能受風、雨等自然因素影響，由場外被帶至場內，故不一定是槍會在活動完結當天未有及時清理所致。

劉官另指，槍會初時一直由員工負責清理射擊殘留物，直至2019年殘留物問題受媒體及社會關注，特意聘清潔公司清理場內外的殘留物，被告每月亦自言會到槍會巡查。雖然被告在錄影會面曾表示，可能是有清潔人員在清理時不小心遺下，此說法屬自招嫌疑，但由於控方未能舉證至毫無合理疑點，劉官認為被告作為持牌人有合理理由相信槍會在當日閉館後，有依照規定完成清理工作，未有違反相關條例，故裁定其罪脫。

案件編號：WKS13697/2021