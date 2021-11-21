槍會污染災難｜「靶碎嶺」鉛粒靶碎未清　槍會被釘契再遭警方票控

香港槍會前年被揭射擊活動涉釀成環境災難，鉛粒、飛靶、彈塞遍佈山頭，甚至蔓延至附近通往城門水塘的引水道，問題一直未有解決。

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槍會後山淪為「靶碎嶺」，地政總署因香港槍會一直未有妥善清理殘餘物，向槍會發出警告信後，並於9月「釘契」。警方亦指，由於香港槍會無遵從牌照條件，已作出票控，並在12月29日於西九龍裁判法院答辯。

不過環保團體綠惜地球於本月中，即槍會遭釘契後再到場視察，發現後山仍有大量鉛粒及靶碎。環團冀地政總署訂立明確死線，若槍會清理進度繼續不如理想，應採取進一步嚴厲手段，包括考慮收地，或在6年後考慮是否容許槍會續租土地運作。

有槍會委員表示，近兩年槍會已花逾100萬元清理，已清走至少190噸殘餘物，強調為延續香港射擊活動，承諾會盡力清理。



綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝指，月初接獲地政總署回覆，指由於香港槍會清理工作未符部門要求，仍然在地段內及附近山坡發現射擊殘餘物，已在6月上旬向香港槍會發出警告信。

槍會及後因有大規模清理，地政總署遂於9月7日，將警告信送交土地註冊處「釘契」。地政總署亦指，已要求槍會盡快清理，並安排泥土檢測。據當局引述槍會資料，指已僱用承辦商清理，及考慮分階段進行泥土檢測的可行性。

楊日輝續指，按地政總署的回覆，槍會雖曾進行清理，但未達相關部門要求。今年6月地政總署發警告信後，違契情況在限期後仍未獲糾正，故需要「釘契」。署方續指，槍會最近表示已安排承辦商繼續清理射擊殘餘物，會採取相應的執法行動。

租約2027年中屆滿 續期時港府會考慮曾違規遭釘契

當局在回覆環團的資料中，指槍會租用現址的契約將於2027年6月30日屆滿，按既定程序考慮是否續期。但一般而言，分區地政處處理續期申請時，會諮詢相關政策局及部門，原有契約曾出現違反地契情況亦會一併考慮。

綠惜和平在槍會用地被釘契後，分別在10月中及11月中到槍會附近觀察，仍在山坡發現大量鉛粒，近城門隧道的引水道亦見有橙色靶碎。楊日輝說，颱風「獅子山」吹襲本港後，殘餘物數量更嚴重，「鉛粒遍地都係」。

楊指，靶場於去年已停止射擊活動，相信現場所見的殘餘物本在泥土下，經雨水沖刷後在表土出現，相信垃圾不只累積一兩年，更是多年來的問題，「唔仔細清，會無日無之咁出現。」他斥槍會「一而再、再而三」未有妥善清理鉛粒及靶碎等垃圾。

環團近月視察鉛粒及靶碎等射擊活動垃圾仍未清完

香港槍會會址是地政總署以《私人遊樂場契約》於2012年7月1日，以1000元批出15年，將於2027年屆滿。楊日輝說，「釘契」會影響土地續租，甚或地政總署可以根據《政府土地權（重收及轉歸補救）條例》以「尚方寶劍」重收土地，或把地段有關權益轉歸財政司司長法團。他認為相關行動有阻嚇性，可向槍會發出不能再推延清理的重要訊息。

他續指，釘契後槍會清理後山進度仍不如理想，期望署方可訂立死線，若槍會再無明顯的清理成效，就應採取進一步行動。

（香港01製圖）

警方票控槍會持牌人 水務署進一步搜證研是否檢控

警方回覆稱，因發現香港槍會沒有遵從警方牌照條件，以涉嫌違反《火器及彈藥條例》對香港槍會持牌人作出票控，今年12月29日在西九龍裁判法院答辯。至於槍會續槍牌是否順利，警方則指，會按《火器及彈藥條例》嚴格審批和處理火器及彈藥相關的牌照申請，並會視乎情況施加適當的條款及條件。

水務署去年曾檢控香港槍會違反《水務設施條例》，但因搜證出現問題，讓槍會「技術性脫罪」。水務署回覆指，有經常巡查相關地點，並於較早前在附近的引水道檢獲一些射擊殘餘物，現正進行進一步搜證工作，完成後將尋求法律意見，以決定是否適合採取第二次檢控行動。

環團促水署向槍會追討清理費用

楊日輝指，現時水務署仍有定期派員清理引水道，認為以公帑為槍會污染「埋單」並不合理。水務署指，正就此個案的相關跟進工作，包括追收清理射擊殘餘物的費用，與各相關政府部門保持溝通。

槍會場地總監︰兩年已花逾100萬元清走190噸殘餘物 承諾每月恆常清理

香港槍會委員兼場地總監李志強指，飛靶射擊由去年7月起暫停，暫沒有預計何時可恢復。清理工作方面，他稱槍會由2019年已開始清理工作，兩年間花費逾100萬元，去年8月起至今年4月共清理190噸殘餘物，包括飛靶碎片、膠塞等。槍會已計劃以後每個月清理兩次，而大雨及颱風後會再安排清理。

另外，槍會已於2019年在後山加設擋板，亦計劃重新規劃射擊及飛靶位置，希望改善射擊角度，令殘餘物不會飛出槍會範圍外，「已經有設計方案，寧願犧牲某啲射擊角度。」至於被地政總署「釘契」一事，李回應稱，現時仍了解中，至於遭警方票控等事宜，則不便回應。

被問到預計何時才完成清理工作，槍會另一名委員唐先生指，飛靶活動每一槍約有300至400粒鉛粒，共重16克，訓練時每人每日約開100槍，即產生至少3萬粒鉛粒。他直言對清理鉛粒，「有啲無能為力，幾十年、每一次數萬粒，點執呢？」不過他相信，槍會現時已盡力清理大部份鉛粒。二人又異口同聲指，擔心事件影響2027年續約，故會盡力清理，「有責任延續香港射擊活動」。

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