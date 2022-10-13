三度創業觸礁　港男獲太太支持辭職四度創業　一次展覽獲千萬生意

AT-VIBE（知榆科技）於2020年成立，專注於自動化智能和物聯網（IoT）開發以及項目諮詢業務。創辦人陳兆泉說，過去10多年已曾創辦過3間初創公司，卻都失敗告終，但太太仍繼續支持他的創業夢，遂2年前辭去正職，創立AT-VIBE，並在去年透過申請會議展覽業務資助計劃等資助，只花了300元參加貿發局的科技展，一心只「求曝光」的原意下，未料竟為公司後來竟覓得1,000萬生意鋪路。



太太一句「你就全職去做」推動辭職創業

陳兆泉在第二、三次創業時已寫了AT-VIBE的第一個產品—Click booking，可惜因錯判市場形勢、加上與合夥人意見不合，仍失敗告終。他的太太、現時是AT-VIBE行政總裁洪麗錦當時鼓勵丈夫： 「既然你咁相信自己啲嘢，你就全職去做，專心去做一次。」

在太太的支持下，加上遇上投資者，陳兆泉在2020年尾第四次創立公司。

去年花300元參加貿發局科技展 疫下意外大豐收

陳兆泉在2021年透過申請會議展覽業務資助計劃等資助，花了300元參加貿發局的科技展。原本他們以為受疫情影響，入場人數不多，當時只簡單地佈置了攤擋。但在貿發局以及香港物聯網協會幫助下，接觸了大量買家以及承辦商，最後覓得1,000萬生意。

展覽期間亦認識了路政署的承辦商，合作為香港開發一套利用雷達、5G、人工智能以及物聯網的公路安全監察方案。該方案名為Smart Lidar，使用激光雷達探測車輛高度，防止超出高度限制的車輛損毁天橋，現設於連翔道，方案亦可套用於鐵路機場及物流中心，以保障客人安全。

陳兆泉透露，現時正與新加坡政府部門洽談，希望將該科技方案引入新加坡。

香港貿發局將於10月13至16日，於香港會議展覽中心舉辦「秋季五大科技展」，業內人士可免費入場參觀。