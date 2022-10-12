收押所外聲援快必違限罪令　男子判囚2周　准與另案刑期同期執行

人民力量前副主席「快必」譚得志在荔枝角收押期間，有支持者在外聲援，警方向逾20名參與者發限聚令告票。其中一名28歲男子否認「參與受禁羣組聚集」受審，案件今（12日）在九龍城法院裁決。裁判官崔美霞指，雖然案發時為晚上，但燈光充足，警員能準確認出被告，裁定被告罪成。崔官又指，被告在疫情期間與他人聚集在一起，有導致疫情擴散的可能性，行為罔顧法律及公眾安全，考慮到被告現正就另一案服刑21個月，判他就本案入獄2星期，兩項刑罰同期執行。



被告張漢東（28歲），被傳控於2020年9月10日下午8時27分至8時35分，在通州西街近青山道，無合法權限及合法辯解下參與受禁羣組聚集，違反第599附屬法例G《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》第6(1) (a)條。

女警一直在20米外觀察

崔官裁決指，女警長余佩珊當日在現場發現被告後，便一直在20米外觀察他。當時雖為夜晚，但現場燈光充足，足以讓余觀察被告的外貌及裝扮，而余當時的職責為維持秩序，必然會留意在場人士。對於在警方多次警告後仍不離去的人，更是會加倍注意，故認為余對被告的身份辨認可靠，裁定被告案發時在無合理辯解下，處於多過5人聚集，傳票控罪罪成。

被告在另一案被判刑21個月

控方隨後補充被告背景，指被告案發時沒有案底，但他於本年3月因另一宗非類同案件，被判囚21個月，現正在服刑。崔官聽罷判刑後，指被告在疫情肆虐期間，與他人聚集在一起，更在警方多次警告下仍未離開，導致疫情擴散的可能性，直斥被告罔顧法律及公眾安全，案情嚴重，即使被告屬初犯，監禁亦屬適合的刑罰，終被告入獄2星期，與其另一宗案件的刑期同期執行。

翻查資料，張早前月因2019年於紅磡非法集結、襲警、管有炸藥及管有攻擊性武器案，被裁定罪成，判囚21個月，目前服刑中。

案件編號：KCFS 46/ 2021