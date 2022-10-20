俄鋼鐵寡頭超級遊艇離港赴南非　曾因船主遭美國制裁泊港惹爭議

俄羅斯鋼鐵寡頭、超級富豪莫爾達紹夫(Alexei Mordashov)旗下巨型遊艇「Nord」，自月初起停泊香港水域，由於莫爾達紹夫正受美國制裁，其船隻泊港亦惹起爭議。據船舶追蹤網站「marinetraffic」顯示，今日(20日)下午該艘超級遊艇開始駛離香港水域，目的地為南非開普敦，預料抵達時間為11月9日。



俄羅斯富豪莫爾達紹夫(Alexei Mordashov)旗下巨型遊艇「Nord」10月5日抵港：



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船舶追蹤網站「marinetraffic」顯示，遊艇今日(20日)下午大約三時半開始駛離香港水域，而下一站則顯示是南非開普敦，預料抵達時間為11月9日。

該艘遊艇全長約142米，價值約5億美元(約39億港元)。在抵達香港前，它曾前往非洲國家塞舌爾、斯里蘭卡、新加坡及俄羅斯遠東海參崴。

船舶追蹤網站「marinetraffic」顯示，遊艇今日(20日)下午大約三時半開始駛離香港水域，而下一站則顯示是南非開普敦，預料抵達時間為11月9日。(「marinetraffic」網站截圖)

莫爾達紹夫是俄羅斯鋼鐵公司北方鋼鐵最大股東，正受美國、歐盟及英國制裁。

香港海事處早前指，不會評論個別抵港船隻事宜，港府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁，個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府重申沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。