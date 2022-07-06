北角協同中學　中華文化教育助非華語學生融入本港生活︱藝術教育

香港故宮館開幕，大家見到有訪客穿漢服參觀展覽，這個新地標標誌香港承傳中華文化踏上新里程碑。中華文化教育是本港教育界重點推廣項目，透過學習中華文化，有助學生認識傳統文化和社會倫理價值，從中培養青年人家國觀念，建設社區凝聚力。香港是個多元種族社會，大量非華語學生就讀華人為主的學校，為了讓他們更好融入本港社區，文化教育尤為重要，這次受訪的中學便致力將璀璨奪目的中華文化帶入校園，讓不同族群同學認識華人習俗和歷史文化，更快投入校園生活。



中國歷史文化日

手工藝學習文化入門途徑

中華文化源遠流長，博大精深，北角協同中學（北協）多年來重視中華文化教育。近年，學校多了非華語學生入讀，共有七十多名來自十多個國家的學生，他們來自不同國家，擁有不同膚色，說著不同語言，卻一同在香港這個國際大都會生活。學校宣揚國際文化之餘，仍繼續推動中華文化教育幫助他們融入校園生活，但面對同學們不同語言和文化背景，向他們推動華夏文化是一大挑戰，校方有什麼法寶幫助他們學習呢？

語言是溝通重要的媒介，可是不少初來港的非華語學生，對香港及中華文化毫無認識，不僅不會讀寫中文字，連半句廣東話也聽不懂、說不了，加上他們的母語又不是英語，老師連跟他們溝通都十分困難。

中國歷史文化日 - 古代文人雅士的投壸活動

為了推動同學學習，北協老師不斷構思多元化活動，透過各種文化活動提高學生接觸中華文化的興趣，促使學生主動發掘獨特而豐富多彩的中華傳統文化。

例如校方每年舉辦「中國歷史文化週」，除了舉辦攤位遊戲，更會邀請嘉賓到校表演與中國傳統文化有關的藝術，當中包括古彩戲法、粵劇表演、四川變臉等，讓學生透過欣賞國粹體驗更多中華文化；課堂活動方面，中文科會因應不同中國傳統節日舉辦相關教學活動，尤其着重跨科合作，例如與科學科於中秋時節合作的月球燈製作活動、於端午節進行的酸鹼噴射船製作活動、與綜合人文科合作的「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」進行紮作及剪紙活動，讓非華語學生接觸更多中國傳統工藝。

中秋燈迷

非遺項目學習 - 剪紙

中華文化室打造學習氛圍

所謂「工欲善其事，必先利其器」，良好的學習氛圍也有助學生投入學習。校方早前成立了學校首個特別主題課室—中華文化室，並將其命名為「協風軒」。協風軒裡古色古香的擺設和展品，令學生能在洋溢著中華文化氣氛的課室上課。除了上中文課和中國歷史課外，協風軒也用作進行特別活動的場所，例如寫書法、認識茶道、慶祝新年等活動。

中華文化室「協風軒」

「讀萬卷書不如行萬里路」，中華文化的體驗自然也不能局限於校園。因此北協舉辦了「非華語學生港島半天遊」、「新來港學生認識香港共融半天遊」等實地遊覽活動，讓學生親身踏足香港不同景點，從中認識更多香港歷史和文化。

該校校長梁卓勳表示，最能體現傳揚中華文化成果的，莫過於學生的作品和他們的笑容。非華語學生透過自己的雙手堆砌的龍舟、書寫的揮春和祝福、剪裁的剪紙藝術、還有彎曲藤枝的紮作等，無一不展現了他們與中華文化之間微妙的紐結。