文學獎新詩組從缺　據悉被下架三詩集獲選　康文署：作品未達標準

由香港公共圖書館舉辦逾30年的香港中文文學雙年獎，出現入圍作品被「DQ」風波。最新的第十六屆雙年獎去年4月截止報名，根據往屆做法，一般會在同年年底舉行頒獎禮，惟圖書館延至近日才公布得獎名單，當中新詩組獎項更是罕有從缺，亦未有交代原因。據了解，原已獲推介得獎的有三本詩集，有部分篇章觸及政治議題，更於去年被指或涉違國安法，被公共圖書館下架。

康文署回覆查詢時指，圖書館須確保其館藏及舉辦的活動遵守香港法律，強調若雙年獎個別組別的參賽作品未達有關標準，該組別的獎項便會從缺。翻查資料，對上一次的參賽組別從缺已是23年前，但不涉法律和政治爭議，當時大會有向外解釋指，未能選出最佳作品。



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香港公共圖書館網站顯示，最新的第十六屆中文文學雙年獎早在去年（2021年）4月21日截止報名，如往屆一樣，雙年獎設有五組，分別為新詩、散文、小說、文學評論及兒童少年文學，每組各有雙年獎和推薦獎兩個獎項，惟得獎名單顯示，最終只有4組獲獎，當中新詩組從缺，惟當局未有向外交代詳情，文學界則掀起熱議，質疑今屆賽果，亦為新詩組參選者感到不值。

據了解，原本獲推介得獎的三本新詩組的詩集，分別為周漢輝的《光隱於塵》、陳李才的《漫長的霧 黝黑的光》，以及曾詠聰的《戒和同修》，三本均於去年被指因涉及違反國安法，先後被圖書館下架，取消借閱，現時亦悉數未能於圖書館查看相關資料。據悉，前兩本詩集被指部份內容觸及雨傘運動和反修例風波，後者的其中一篇詩則提及到已故諾貝爾和平獎得主、內地維權人士劉曉波（見另稿）。

第十六屆香港中文文學雙年獎的得獎名單中，新詩組罕有從缺。（香港公共圖書館截圖）

值得注意的是，今屆雙年獎遲近一年才公布得獎名單。參考對上11屆的做法，頒獎禮均在單數年份的年底舉行，當中大部份在11月，意味今屆文學雙年獎的頒獎禮本應2021年底舉行，惟香港公共圖書館卻延至近日才公布得獎名單，相信已延期近一年才公布，而政府至今仍未公布頒獎禮舉行詳情。

翻查資料，「香港中文文學雙年獎」由1990年起舉辦，每隔兩年評選和頒獎，以表揚本港文學作家的傑出成就。歷屆雙年獎均設有五組，對上一次出現個別組別從缺的情況已經是1999年的第五屆，根據當時的政府新聞稿資料，該屆的評審未能在文學評論組的提名作品中選出最佳作品，故該組獎項從缺，換言而，今次是23年來再次有組別出現獎項從缺，更是首次有提名作品或涉及國安法遭撤。

香港公共圖書館所屬的康文署回覆查詢時指，圖書館一直以來都確保其藏書及安排的活動，需要遵守香港法律，而雙年獎的評審工作亦要基於此原則處理，強調若個別組別的參賽作品未達有關標準，該組別的獎項便會從缺。

《香港01》已就事件向三本詩集的作者查詢，當中陳李才和曾詠聰均婉拒回應。