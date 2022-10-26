莫内展結合藝術與科技　沉浸式體驗帶觀眾進入藝術世界

《尋找足印 • 莫内》沉浸體驗展將於明日（26日）起，於西九文化區文化廣場舉行。展覽利用數碼科技，將約200幅印象派大師克勞德 • 莫內的經典油畫製成長36分鐘的動畫，當中包括約6.5萬張畫面，配合360度燈光和原創音樂製成沉浸體驗展，讓觀眾置身於莫內的藝術世界當中。

另外，展覽亦設有VR體驗供觀眾加購，創作團隊將莫內多幅畫作製作成3D 360度的場景，讓觀眾置身於莫納的畫中世界。



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《尋找足印 • 莫内》沉浸體驗展由香港ChillHoveah及世界知名的比利時創意工作室 Dirty Monitor製作，團隊15 位數碼藝術家，以數碼科技為工具，利用6.5萬多張的底片，共花6個月時間精心打造，將約200 幅印象派大師克勞德 • 莫內的畫作化作36分鐘長的動畫。

體驗展透過21部投影機於5.7米高的投影屏幕展出莫內不同時期的作品，以360 度燈光和原創音樂製成沉浸體驗展，結合空間和視聽體驗，讓莫內的經典油畫跳出畫框，觀眾亦可同步感受莫内創作作品時眼前看見的景象。

另外，觀眾可以28元在網上購票時加購VR體驗，創作團隊將莫內多幅畫作製作成3D 360度的12分鐘的虛疑實景體驗，觀眾可親身體驗莫內經典畫作作畫的場景，例如在《打陽傘的女人一莫内夫人和她的兒子》，觀眾就如置身畫中站在莫内夫人和兒子身旁。

黃沛聰表示，今次展覽結合科技和創意，將莫內的經典作品以數碼藝術的方式呈現在觀眾眼前，讓觀眾感受畫與畫之間的連續性。（馬煒傑攝）

ChillHoYeah活動策展總監黃沛聰表示，今次展覽結合科技和創意，將莫內的經典作品以數碼藝術的方式呈現在觀眾眼前，讓觀眾感受畫與畫之間的連續性，「一幅幅唔會變嘅畫，透過digital art(數碼藝術)你會感受到佢movement(移動)、可能性同變化。」他又指希望透過沉浸式體驗，讓即使本來對傳統藝術沒有深刻認識的觀眾，亦可以娛樂的方式增加對藝術的認識。

《尋找足印 • 莫内》於10月27日至2023年1月15日於西九文化區文化廣場每日早上9時30分至晚上10時30分舉行，每日開放16節，每節36分鐘，每場可容納最多120人，成人票價為288元，小童票價238元，另設有家庭票售692元，而加購VR門票則需要於網上購票時一同購買，售價為28元。