《尋找足印．莫內》沉浸體驗展下月西九舉行　360度光影呈現畫作

十八世紀法國著名印象派畫家克勞德‧莫內（Claude Monet）畢生作品有五千多件，本港市民有機會透過下月起的「沉浸體驗展」欣賞他的200多幅作品。名為「尋找足印．莫內沉浸體驗展」將於10月27日至2023年1月15日，在西九文化區文化廣場特別搭建的大型體驗館內舉行，為參觀者帶來360度燈光和原創音樂設計的體驗，同場還會加演VR場次「進入」莫內位於吉維尼故居的虛擬實境之旅。



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「沉浸體驗展」簡單來說就是「光影展」，運用場景營造，配合AR 、VR 、甚至是MR等科技手段，展現出生活體驗的故事，讓使用者在沉浸體驗中。較為人熟悉的世界級沉浸式光影展是2015年在東京舉辦的「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」，5個月的展期吸引47萬人次觀眾到訪。

《teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們》2015年在東京展覽時吸引47萬人次。（teamLab YouTube截圖）

今次香港舉辦的《尋找足印．莫內》沉浸體驗展，將於10月27日至2023年1月15日，在西九文化區文化廣場特別搭建的大型體驗館內舉行，以360度燈光和原創音樂設計體驗，呈現200幅印象派大師克勞德．莫內的畫，為觀眾帶來36分鐘的光影盛宴。



特別搭建體驗5000呎投影屏幕5.7米高

《尋找足印．莫內》策展總監黃沛聰表示，屆時將在西九文化區文化廣場特別搭建5000平方呎的沈浸式體驗館，用5.7米高的投影屏幕，360度燈光，讓約200幅印象派大師克勞德·莫內的畫作跳出畫框，畫作由地板延伸到天花板。

黃沛聰還表示，展覽開放後單次開放100至150位觀眾入場體驗，觀眾可通過體驗展感受莫內生平，欣賞其畫作，感受他對色彩及光影的追求。此外，觀眾還可額外加28元，透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，彷彿實地遊歷。

15位數碼藝術家耗時逾半年全新音樂與創作

關於莫內的沉浸體驗展在世界巡迴，而本次展覽由世界知名的比利時創意工作室 Dirty Monitor 和香港的ChillHoYeah 攜手帶到香港。

黃沛聰介紹，本次展覽的背景音樂與過往巡迴展覽不同，由比利時樂團Echo Collective全新創作後古典主義風格的音樂，並根據全新音樂改變畫面順序和剪輯節奏。而作品經過6個多月，與15位數碼藝術家的攜手創作，剪輯順序也有所不同。

數碼技術動態呈現靜態經典畫作

活動文化藝術總監賈奕楠分享，莫內於1872年所作的經典作品《日出．印象》被公認為傑作之前被評論家嘲笑，但亦是這幅經典作品為印象派運動命名。

在沉浸體驗展中，藝術家利用數碼技術將畫作變為動態，例如《日出·印象》畫中的海浪會奔騰而起，並伴隨著海水潮起潮落的聲音，而太陽的方位和光影亦會不斷變化。

黃沛聰表示，這在平面畫作中並沒有呈現，全靠設計過程中加入更多心思來使得變換中的畫面可無縫銜接。



體驗展內外更設有莫內經典畫作的自拍打卡位，為西九文化區文化廣場這個全新活動空間首次舉辦的活動增加亮點。觀眾更可透過專用VR眼鏡進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。

《尋找足印．莫內》沉浸體驗展將於西九舉行。（劉夢婷攝）

該展覽由即日至9月30日，可享票價9折優惠，15歲或以上成人票259元，4至14歲小童票214元，另有限量版莫內紀念品購買優惠，名額800個。

《尋找足印．莫內》沉浸體驗展詳情：

日期﹕10月27日至2023年1月15日

時限﹕每節45分鐘

場地﹕ 西九文化區文化廣場 (戲曲中心旁)

開放時間﹕早上9:30 – 晚上10:30

每日開放場數﹕16節

VR體驗門票﹕HK$28 (每個體驗場次可加購VR體驗，12分鐘一節，指定場次才可加購︳數量有限)

門票即日起於KKDay發售：https://bit.ly/3xaGxTC

早鳥優惠即日至9月30日

- 票價9折優惠

- 限量版活動紀念品購買優惠 (名額800個)

票價：

成人 (15歲以上)HK$288

小童 (4-15 歲)HK$238

家庭 (2 張成日票+ 1張小童票) (85折)HK$692

幼童 (4 歲以下)免費

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