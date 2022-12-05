製氧科技同適合除揮發性物質　分子篩吸附方法助除甲醛

傳染病大流行令氧氣供應需求大增，本港設法增加醫療系統的氧氣供應以應付龐大需求，情況令筆者想起早年本港曾出現「輸錯氣體」事件，公立醫院曾因此自行在院內設置製氧機供應醫院內所需。當年院方是利用「分子篩吸附方法」成功製氧，沒想到多年後此過濾法不但可以繼續用於增加醫療氧氣供應上，更有香港初創公司研究用作去除空氣中長久以來較難處理的揮發性物質，有甚高潛力成為去除例如甲醛等的「好幫手」。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者上文提到，早前在新冠疫情初期時，本港一度出現氧氣供應幾近緊張情況，故除了增加一般氧氣供應量，醫院亦曾增設手提式氧氣機。儀器可抽入空氣，透過機內的分子篩物料來將空氣中氮氣吸附並排走，只剩下氧氣供病人使用。

筆者不禁想起舊日公立醫院曾發生「輸錯氣體」事件，九十年代時有私家醫院病人因為輸錯氣致死，當年政府就醫用輸氣系統進行全面檢討，最後當局為免不同氣體被混淆，決定全面引入插針定位式氣閥裝置，以不同形狀針孔減少出錯機會。此外，當年有醫院嘗試自行於院內中央製氧，而非由氧氣公司供氧，院方自設儀器設施，透過分子篩吸附技術除走空氣中的氮氣，令餘下這些空氣含有高濃度氧氣，以供醫院內治療用途。

不過，今時今日此分子過濾技術不只用於供應或製造氧氣，有初創公司更利用此科技去除空氣中的揮發性有機物質（俗稱VOC），如甲醛等物質。甲醛類是一種有刺鼻氣味的無色氣體，只要空氣中存有微量，就能令人聞到異味，亦會刺激眼睛與喉嚨，如濃度高可造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘，甚至肺氣腫等症狀。

同時世界衞生組織及有國際癌症研究機構已將甲醛列為「已知的人類致癌物」第1類致癌物。若人體長期攝入甲醛，可能導致鼻竇癌與鼻咽癌，更有研究更指出甲醛有機會令人增加患白血病或血癌的風險。

這些物質一般存在於室內，若有家居剛完成裝修，甲醛會存在於油漆及新家具的黏合劑中，會散發出刺鼻氣味。據報有些衣物、化妝品及「黑心食品」等亦可能含有過量甲醛，故甲醛被定性為常見的室內空氣污染物。以往一般人多以活性碳去吸收甲醛，透過活性碳內含的微小孔道，去達到吸收甲醛的效果，但其效能容易受室內濕度變化和陽光照射影響。因此，使用上時必須定期更換活性碳，才能維持有局部吸附的效果。

面對這問題，有本地年青大學研究生聯合成立初創公司，以分子篩過濾技術作為奈米吸附劑，應用於除揮發性有機物質上，累計淨化量良好，有助減少空氣中的有害成分。據知此類去除甲醛等揮發性有機物質的產品已在巿場出現，包括有多種淨化方式組合的空氣清新機等。若此去甲醛方法能獲得廣泛認同及應用，將會為不少受這類刺激物影響的用戶或家庭帶來幫助，減少對其健康的影響，預計未來除甲醛淨化器的選擇也會更多。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

